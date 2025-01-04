Son dakika | Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 23:02 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 23:03
Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı. Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dini değerleri aşağılama suçundan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde başörtüsü takarak seyahat ettiği videoyu paylaşan Övüç gözaltına alındı.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com