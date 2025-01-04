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Son dakika | Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 23:02 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 23:03
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı. Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. 

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​, dini değerleri aşağılama suçundan sosyal medya​ fenomeni Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde başörtüsü takarak seyahat ettiği videoyu paylaşan Övüç gözaltına alındı.

Haberin ayrıntıları geliyor...

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
sosyal medyaistanbul cumhuriyet başsavcılığı

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