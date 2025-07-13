TRT Yönetim Kurulu'nda yeni isimler: Mehmet Zahid Sobacı yeniden atandı

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TRT Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Zahid Sobacı bir dönem daha atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliklere atamalar yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak yerine Prof. Dr. Feridun Yılmaz atandı.

TRT Genel Müdürlüğü ve Kurulu Üyeliğine mevcut Genel Müdür Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

