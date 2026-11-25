Son Yemek filmi, romantik dram türündeki hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin gündemine geldi. Özcan Deniz'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmde Öykü Karayel, Nejat İşler, Ceyda Düvenci ve Helin Kandemir gibi isimler rol alıyor. Bekir ve Sebahat'in yıllara yayılan aşkını anlatan yapımın dijital yayın tarihiyle birlikte izleme platformu da araştırılmaya başlandı. Peki, Son Yemek filmi nerede izlenir? Son Yemek Netflix'te var mı, Prime Video'da yayınlandı mı?

SON YEMEK FİLMİ NEREDE İZLENİR?

Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Son Yemek filmi, 19 Kasım 2026 tarihinde Amazon Prime Video platformunda yayınlandı. Filmi izlemek isteyenler, Prime Video'nun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapımın sayfasına ulaşabiliyor.

Net Yapım ve Mahzen Media ortaklığında hazırlanan film, dijital yayınla izleyici karşısına çıktı.

SON YEMEK FİLMİ NETFLİX'TE VAR MI?

Son Yemek filmi Netflix'te yayınlanmıyor. Yapım, 19 Kasım 2026 itibarıyla Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Dolayısıyla filmi izlemek isteyenlerin Prime Video platformuna erişim sağlaması gerekiyor.

SON YEMEK FİLMİ PRIME VIDEO'DA YAYINLANDI MI?

Evet. Son Yemek filmi, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluştu. 18 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen özel gösterimin ardından dijital platformdaki yerini alan yapım, Prime Video aboneleri tarafından izlenebiliyor.

SON YEMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Son Yemek, yetenekli piyanist Sebahat ile Bekir'in yaklaşık 25 yıla yayılan aşk hikâyesini anlatıyor. Beklenmedik bir karşılaşmayla tanışan ikili arasında zamanla güçlü bir bağ oluşuyor. Ancak Bekir'in aniden ortadan kaybolması, bu aşkın yarım kalmasına neden oluyor.

Aradan geçen yılların ardından Sebahat kendisine yeni bir hayat kurarken Bekir'in yeniden ortaya çıkması geçmişte yaşanan duyguları tekrar gündeme getiriyor. İki karakter, yıllar sonra karşı karşıya gelerek yarım kalan hikâyeleriyle yüzleşiyor.

SON YEMEK FİLMİNİN OYUNCULARI

Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Son Yemek filminin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler bulunuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Özcan Deniz

Öykü Karayel

Nejat İşler

Tilbe Saran

Ceyda Düvenci

Esra Ruşan

Gonca Vuslateri

Helin Kandemir

Özgür Emre Yıldırım

SON YEMEK FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Son Yemek filminin yönetmenliğini Özcan Deniz üstleniyor. Aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alan Deniz, yapımda Bekir karakterine hayat veriyor. Romantik dram türündeki film, Net Yapım ve Mahzen Media ortak yapımcılığında hazırlandı.