Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?

Sosyal medyada gündem olan 'Nalaka' şarkısı son zamanların en popüler parçaları arasında zirveye doğru tırmanıyor. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Nalaka şarkısının sahibi ise dinleyiciler arasında merak konusu oluyor. Peki Nalaka şarkısı kimin? Nalaka şarkısı neden meşhur oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 23:08

Enteresan sözleri ve eğlenceli ritmiyle sosyal medyayı kasıp kavuran ‘Nalaka’ şarkısı, son zamanlarda en sık dinlenen trend parçalar arasında kendini gösteriyor. Özellikle de Instagram’ın keşfet sayfalarındaki akım videoları olarak karşımıza çıkan ‘Nalaka’ şarkısı kısa zamanda 1 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşarak izlenme rekorları kırdı. Bir anda zirveye tırmanarak en çok dinlenen parçalar arasında yerini alan ‘Nalaka’ parçası dijital dünyanın yeni fenomeni haline geldi. Peki ‘Nalaka’ şarkısı neden bir anda bu kadar popüler oldu? Nalaka şarkısının sözlerinde ne var? Nalaka şarkısını kim söylüyor? Akım videolarının yeni trend parçası Nalaka şarkısına yönelik merak edilenler..

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Enteresan sözleri ve eğlenceli ritmiyle 'Nalaka' şarkısı, sosyal medyada trend haline gelerek izlenme rekorları kırdı.
Şarkı, Instagram keşfet sayfalarındaki akım videolarıyla popülerlik kazandı.
'Nalaka'nın ilginç sözleri ve kulağa hoş gelen ritmi, sosyal medyadaki içeriklere kolayca uyum sağlamasına yardımcı oluyor.
Şarkıyı, rapçi Köksvldir seslendiriyor.
Şarkının nakaratında geçen 'Varsa şekerin çaya geçelim, tamam da kanka, ne alaka?' sözleri öne çıkıyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.


NALAKA ŞARKISI NEDEN MEŞHUR OLDU?


Sosyal medyada özellikle de şu sıralarda her üç videodan ikisinde denk geldiğimiz Nalaka şarkısı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!

Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?

Yeni akım videolarının vazgeçilmez parçaları haline gelen Nalaka şarkısı, hareketli müziği ve kulağa ilginç gelen manasız sözleriyle sosyal medyada ön plana çıkıyor.

Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?

Şarkının ritmi ve ağza dolanan sözleri, sosyal medyayı aktif kullanan pek çok kullanıcının ürettiği içeriklere kolaylıkla uyum sağlayabiliyor iken; parça daha çok popüler dizi sahnelerinin eğlenceye çevrilip yeni mizahi bir paylaşıma dönüşmesi ile gün yüzüne çıkıyor.

Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?


NALAKA ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?


Sosyal medyada sadece kısa bir kesitiyle fırtınalar koparan Nalaka şarkısının sahibi, son zamanlarda tarzıyla dikkat ve ilgileri üzerine çeken rapçi Köksvldir.

Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?

Rap ve elektronik alt yapımının tek çatı altında buluşturulduğu parçada ünlü rapçi kendine özgü yorumuyla birleşince dijital dünyanın yeni gözdelerinden oldu.


INSTAGRAM’IN YENİ AKIM PARÇASI: NALAKA ŞARKISININ SÖZLERİ:


Dikkat dikkat, KÖK$VL geldi
(Nakarat)
Varsa şekerin çaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?
Çaya geçelim, çorbaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?


Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka (Ne alaka?)
Ka, ka, ka, ka, ka, ka (Tamam da kanka), ka, ka, ka, ka
Ne alaka? Kel alaka
Farketmiyo', o alaka
Öyle söyle'yim, sen anla


Sak-sakın bana katılma verme (Sakın), pa-pa, pa-pa
Patlıyorum aynı bi' bomba (Güm), pa-pa, pa-pa
Bu ritim eşliğinde pompa


Varsa şekerin çaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?
Çaya geçelim, çorbaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?


Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka (Ne alakası var?)
Ka, ka, ka, ka, ka, ka (Tamam da kanka), ka, ka, ka, ka

ETİKETLER
#sosyal medya fenomeni
#Nalaka
#Kök$vldir
#Instagram Akımı
#Müzik Trendleri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.