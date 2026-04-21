Sosyal medyada viral olan akım şarkısı: Nalaka’yı kim söylüyor? Nalaka şarkısı sözleri nedir?

Enteresan sözleri ve eğlenceli ritmiyle sosyal medyayı kasıp kavuran ‘Nalaka’ şarkısı, son zamanlarda en sık dinlenen trend parçalar arasında kendini gösteriyor. Özellikle de Instagram’ın keşfet sayfalarındaki akım videoları olarak karşımıza çıkan ‘Nalaka’ şarkısı kısa zamanda 1 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşarak izlenme rekorları kırdı. Bir anda zirveye tırmanarak en çok dinlenen parçalar arasında yerini alan ‘Nalaka’ parçası dijital dünyanın yeni fenomeni haline geldi. Peki ‘Nalaka’ şarkısı neden bir anda bu kadar popüler oldu? Nalaka şarkısının sözlerinde ne var? Nalaka şarkısını kim söylüyor? Akım videolarının yeni trend parçası Nalaka şarkısına yönelik merak edilenler..

NALAKA ŞARKISI NEDEN MEŞHUR OLDU?



Sosyal medyada özellikle de şu sıralarda her üç videodan ikisinde denk geldiğimiz Nalaka şarkısı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!

Yeni akım videolarının vazgeçilmez parçaları haline gelen Nalaka şarkısı, hareketli müziği ve kulağa ilginç gelen manasız sözleriyle sosyal medyada ön plana çıkıyor.

Şarkının ritmi ve ağza dolanan sözleri, sosyal medyayı aktif kullanan pek çok kullanıcının ürettiği içeriklere kolaylıkla uyum sağlayabiliyor iken; parça daha çok popüler dizi sahnelerinin eğlenceye çevrilip yeni mizahi bir paylaşıma dönüşmesi ile gün yüzüne çıkıyor.



NALAKA ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?



Sosyal medyada sadece kısa bir kesitiyle fırtınalar koparan Nalaka şarkısının sahibi, son zamanlarda tarzıyla dikkat ve ilgileri üzerine çeken rapçi Köksvldir.

Rap ve elektronik alt yapımının tek çatı altında buluşturulduğu parçada ünlü rapçi kendine özgü yorumuyla birleşince dijital dünyanın yeni gözdelerinden oldu.



INSTAGRAM’IN YENİ AKIM PARÇASI: NALAKA ŞARKISININ SÖZLERİ:



Dikkat dikkat, KÖK$VL geldi

(Nakarat)

Varsa şekerin çaya geçelim

Tamam da kanka, ne alaka?

Çaya geçelim, çorbaya geçelim

Tamam da kanka, ne alaka?



Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka (Ne alaka?)

Ka, ka, ka, ka, ka, ka (Tamam da kanka), ka, ka, ka, ka

Ne alaka? Kel alaka

Farketmiyo', o alaka

Öyle söyle'yim, sen anla



Sak-sakın bana katılma verme (Sakın), pa-pa, pa-pa

Patlıyorum aynı bi' bomba (Güm), pa-pa, pa-pa

Bu ritim eşliğinde pompa



Varsa şekerin çaya geçelim

Tamam da kanka, ne alaka?

Çaya geçelim, çorbaya geçelim

Tamam da kanka, ne alaka?



Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka (Ne alakası var?)

Ka, ka, ka, ka, ka, ka (Tamam da kanka), ka, ka, ka, ka

