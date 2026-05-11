Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 15:07
1
Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

Sosyal medya platformu X üzerinde paylaşılan ve kullanıcılardan kırmızı ya da mavi buton arasında bir seçim yapmalarını isteyen ilginç bir ahlaki ikilem kısa sürede viral haline geldi. Ankette yer alan kurala göre, dünyadaki herkes gizli bir oylamayla butonlardan birine basıyor.

2
Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

Oylama sonucunda insanların yüzde 50'sinden fazlası mavi seçeneği tercih ederse herkes hayatta kalıyor. Ancak oran yüzde 50'nin altında kalırsa yalnızca kırmızıya basanlar kurtulabiliyor. Binlerce kullanıcının en doğru kararı bulmak adına tartıştığı soruya, bilim dünyasından dikkat çekici bir açıklama geldi.

3
Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

KIRMIZI BUTONU SEÇENLER KENDİ ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTUYOR

Matematikçiye göre, anketi görür görmez kırmızıya basma dürtüsü hissedenler muhtemelen kendi çıkarlarını ilk sıraya koyuyor. Conway, oylamada mavi seçenlerin oranı yüzde 50'yi geçse de geçmese de kırmızıya basanların her halükarda hayatta kaldığını hatırlatarak temel kişisel çıkarın doğrudan kırmızı seçeneğe yönlendirdiğini açıklıyor.

4
Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

Oyun teorisinde bu tercih, hiçbir oyuncunun stratejisini değiştirmediği sürece kendi hamlesini değiştirerek avantaj sağlayamayacağı dengeli bir durumu tanımlayan "Nash dengesi" ile örtüşüyor. Uzman isim, kendi çıkarlarını korumak isteyen bir katılımcı için en mantıklı kararın kırmızı buton olduğunu belirtiyor.

5
Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

MAVİ SEÇENEĞİN ARDINDA BAŞKALARINI DÜŞÜNME KAYGISI YATIYOR

Ünlü içerik üreticisi MrBeast tarafından düzenlenen aynı anketin sonuçlarında ise mavi butonun yüzde 56'lık oranla tercih edildiği görüldü. İlk bakışta bir insanın kendi yaşamını başkalarının toplu kararına bağlaması mantıksız gibi algılansa da Conway'e göre düşünce deneyinin asıl değeri tam olarak seçimin ardındaki "neden" sorusunu sorgulatmasında saklı.

6
Sosyal medyayı ikiye bölen ikilem: Bilime göre kırmızı veya mavi buton tercihi ne anlama geliyor?

Mavi seçeneğe yönelenlerin, kendilerinden önce diğer insanları düşündüğü tahmin ediliyor. Arkadaşların maviye basacağı endişesiyle onların hayatta kalmasını istemek olası ölümlerden sorumluluk duymak veya kırmızı seçildiğinde başkaları tarafından yargılanmaktan korkmak, kararı etkileyen faktörler arasında sıralanıyor.

Oyun teorisinde en az potansiyel hasarın verildiği durum "Pareto optimumu" olarak adlandırılıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.