Spider-Man: Brand New Day filmi için merakla beklenen ilk fragman yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakteri Örümcek Adam yepyeni bir macera ile sinema salonlarına dönüyor. Yalnızlığa mahkum olmuş Peter Parker'ı izleyicilerin karşısına çıkaran yapımdan ilk fragman geldi. Vizyon tarihi de 31 Temmuz olarak netlik kazandı.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:53

Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü Örümcek Adam filmi olan Spider-Man: Brand New Day için bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında çekimleri tamamlanan ve Destin Daniel Cretton tarafından yönetilen yapımdan ilk fragman paylaşıldı. Aksiyon dolu yeni macera, izleyicileri 31 Temmuz tarihinde sinema salonlarına çekecek.

HABERİN ÖZETİ

Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day'in ilk fragmanı paylaşıldı ve film 31 Temmuz'da vizyona girecek.
Filmin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton üstleniyor.
No Way Home olaylarından dört yıl sonra geçen filmde Peter Parker tek başına hayatına devam ediyor.
Çekimler sırasında Tom Holland hafif beyin sarsıntısı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alıyor.
PETER PARKER ARTIK TAMAMEN YALNIZ

Paylaşılan resmi özete göre, No Way Home olaylarının üzerinden tam dört yıl geçmiş durumda. Peter Parker, sevdiklerinin hayatlarından ve hafızalarından kendini tamamen silmiş yetişkin bir birey olarak hayatına tek başına devam ediyor. Karakterimiz, New York sokaklarında kimsenin adını bilmediği tam zamanlı bir kahramana dönüşüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=8TZMtslA3UY

ÇEKİMLER SIRASINDA TOM HOLLAND HASTANELİK OLMUŞTU

Filmin yapım sürecine dönüp bakıldığında, çekimlerin geçtiğimiz ağustos ayında İskoçya'da başladığı biliniyor. Ancak set aşamasında yaşanan bir terslik nedeniyle prodüksiyona kısa süreliğine ara verilmişti.

Dublörlü bir aksiyon sahnesinde işlerin ters gitmesi sonucu hafif beyin sarsıntısı geçiren başrol oyuncusu Tom Holland, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Oyuncu ciddi bir sağlık sorunu yaşamadan kısa sürede taburcu edilmişti.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY OYUNCU KADROSU

Tom Holland'ın yeniden Örümcek Adam kostümünü giydiği filmde Zendaya da MJ rolüyle geri dönüyor. Kadroda ayrıca sır gibi saklanan bir rolle Sadie Sink, Punisher olarak Jon Bernthal ve Bruce Banner karakteriyle Mark Ruffalo bulunuyor. Jacob Batalon, Tramell Tillman ve Michael Mando da filmin yıldızları arasında yer alıyor.

Amy Pascal ve Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'in yapımcılığını üstlendiği serinin dördüncü halkası, gişede büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor. Hatırlatmak gerekirse, 2021'de vizyona giren Spider-Man: No Way Home, küresel çapta 1,9 milyar dolar, Amerika Birleşik Devletleri içinde ise 814 milyon dolar hasılat elde etmişti.

