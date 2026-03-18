Spider-Man: Brand New Day filmi için merakla beklenen ilk fragman yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü Örümcek Adam filmi olan Spider-Man: Brand New Day için bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında çekimleri tamamlanan ve Destin Daniel Cretton tarafından yönetilen yapımdan ilk fragman paylaşıldı. Aksiyon dolu yeni macera, izleyicileri 31 Temmuz tarihinde sinema salonlarına çekecek.
Paylaşılan resmi özete göre, No Way Home olaylarının üzerinden tam dört yıl geçmiş durumda. Peter Parker, sevdiklerinin hayatlarından ve hafızalarından kendini tamamen silmiş yetişkin bir birey olarak hayatına tek başına devam ediyor. Karakterimiz, New York sokaklarında kimsenin adını bilmediği tam zamanlı bir kahramana dönüşüyor.
Filmin yapım sürecine dönüp bakıldığında, çekimlerin geçtiğimiz ağustos ayında İskoçya'da başladığı biliniyor. Ancak set aşamasında yaşanan bir terslik nedeniyle prodüksiyona kısa süreliğine ara verilmişti.
Dublörlü bir aksiyon sahnesinde işlerin ters gitmesi sonucu hafif beyin sarsıntısı geçiren başrol oyuncusu Tom Holland, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Oyuncu ciddi bir sağlık sorunu yaşamadan kısa sürede taburcu edilmişti.
Tom Holland'ın yeniden Örümcek Adam kostümünü giydiği filmde Zendaya da MJ rolüyle geri dönüyor. Kadroda ayrıca sır gibi saklanan bir rolle Sadie Sink, Punisher olarak Jon Bernthal ve Bruce Banner karakteriyle Mark Ruffalo bulunuyor. Jacob Batalon, Tramell Tillman ve Michael Mando da filmin yıldızları arasında yer alıyor.
Amy Pascal ve Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'in yapımcılığını üstlendiği serinin dördüncü halkası, gişede büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor. Hatırlatmak gerekirse, 2021'de vizyona giren Spider-Man: No Way Home, küresel çapta 1,9 milyar dolar, Amerika Birleşik Devletleri içinde ise 814 milyon dolar hasılat elde etmişti.