Survivor 2026 Gönüllüler takımının kadın yarışmacıları belli oldu! Acun Ilıcalı tek tek açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında gönüllüler kadrosunda olmak isteyen adayların tanıtım videolarını art arda paylaştı. Bu defa nihai kararı ise takipçilerine bıraktı. Acun Ilıcalı bugün yaptığı paylaşımda ise Survivor 2026 gönüllüler takımının kadrosunu paylaştı.

SURVIVOR 2026 GÖNÜLLÜLER KADIN YARIŞMACILARINI ACUN ILICALI DUYURDU

Survivor 2026 kadrosundaki isimler belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı gönüllüler takımının yarışmacılarını takipçilerinin seçmesini istedi ve oylamaya sundu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıları duyurdu.

Yarışmacılara tek tek söz hakkı veren Acun Ilıcalı, duygu ve düşüncelerini sordu. Acun Ilıcalı iddialı sözler sarf eden yarışmacılar karşısında şaşırttı.

SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Son olarak Selen Görgüzel'in açıklandığı Survivor 2026 ünlüler kadrosunda, Deniz Çatalbaş, Murat Arkın, Meryem Boz, Dilan Çıtak, Bayhan, Mert Nobre, Serhat Onat gibi isimler yer aldı.