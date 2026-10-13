Survivor 2027 ne zaman başlayacak, formatı nasıl olacak ? Turabi ve Ogeday'ın takımları belli oldu mu?

Survivor 2027 ne zaman başlayacak? Yıllardır ekranlarda olan en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2027 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı tarafından duyurusu yapılan 2027 Survivor'ın ne zaman başlayacağı da merak edilen konuların başında geliyor. Yeni sezonun ödülünün 10 milyon TL olacağını duyuran Ilıcalı formatta da değişikliğe gidildiğini açıkladı. Peki Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yeni format nasıl? Programın katılım şartları neler? İşte 2027 Survivor ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2027 için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında son 3 yılda Survivor ilk bölümü 1 Ocak'ta ekrana geldi. Bu sezon da yarışmanın bu tarihte başlaması bekleniyor.



SURVİVOR 2027 FORMATI NE?

Geçmiş yıllarda ünlüler-Gönüllüler, Türkiye-Yunanistan, Aslanlar-Kanaryalar, Kızlar-Erkekler, All Star-Gönüllüler gibi farklı formatlarda yayınlanan programda bu yıl bir ilk yaşanacak. Survivor 2027’de geçmiş yıllarda Survivor'da iki şampiyonlukları bulunan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken karşı karşıya gelecek. Yeni formatta Turabi ve Ogeday takım kaptanlığını üstlenecek.

2027 SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU MU?



Yeni sezon olan Survivor 2027’ye katılan yarışmacılar kazanmaları durumunda 10 Milyonun sahibi olacak.



SURVİVOR 2027 KATILMA ŞARTLARI

Survivor 2027 katılım şartları hakkında merak edilenler araştırılırken sezon hakkında en önemli detay Turabi ve Ogeday’ın kaptanlığında takımların kurulacağı oldu. Yani Turabi ve Ogeday takımlarıyla birlikte Survivor 2027 sezonunda büyük ödül için mücadele edecekler.

Böylece yeni sezonda yalnızca yarışmacıların bireysel performansları değil, kaptanların takımlara sağlayacağı katlılar da önemli olacak. Ayrıca da Turabi kırmızı takımın kaptanı olurken Ogeday’da mavi takımın kaptanı olacak. Şimdilik 2027 sezonu için diğer yarışmacılar belli değilken, konu hakkında açıklama yapılacağı düşünülüyor.