Survivor Osman Can Ural'ın acı günü! Babasını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor yarışmasına 2023 yılında katılan Osman Can Ural, performansıyla beğeni topladı. Sosyal medyada 65 bin takipçiye sahip Osman Can Ural, baba acısı yaşadı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Can Ural, babası Nuri Ural'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ural, 'Canım babam Nuri Ural vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Edirne Uzunköprü Bayramlı Köyü Camii'den kaldırılacaktır' ifadelerini kullandı.

Bir paylaşım daha yapan Ural, 'Babam Nuri Ural'ın cenazesi yarın. Gelemeyecekler için bugün Cennet Yavuz Selim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Arayan soran, dönüş yapamadığım herkesten Allah razı olsun' dedi.