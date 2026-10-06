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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:11

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Susuz Yaz dizisinden kötü haber geldi. Sete çıkmak için günleri sayan Susuz Yaz dizisi bugün sete çıkacaktı. Ancak Adana’da çekilecek olan dizi hava şartları yüzünden yayın günü etkilendi. Etkili bir şekilde sağanak yağmurun yağdığı Adana’da Susuz Yaz’ın çekim günü başka bir güne ertelendi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:11

ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan ’ın yeni dizisi , hava şartları yüzünden yayın gününde değişiklik meydana geldi. Susuz Yaz dizisinden kötü haber geldi. 6 Ekim 2026 Salı günü sete çıkacak olan Susuz Yaz, ’da etkisini gösteren şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ekibin çekimleri alt üst etti.

SUSUZ YAZ DİZİSİNDEN KÖTÜ HABER!

Başrollerini ve Lizge Cömert’in paylaştığı Susuz Yaz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerken sinemanın büyük bir ilgi ile izlenen ve beğenilen yapımı olan ‘Susuz Yaz’ filmi şimdilerde dizi formatında ekranlara gelecek. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlama olarak izleyici karşısına çıkacak.

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

Türk sinemasının en çok izlenen yapımlarından biri olan Susuz Yaz, Yusuf Pirhasan’ın yönetmek koltuğunda oturmasıyla da şimdiden merak edilen yapımlardan biri olacak gibi görünüyor. Sema Ergenekon’un kaleminden çıkacak Susuz Yaz, geçtiğimiz günlerde okuma provasıyla gündem gelmişti.

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

Ekibin enerjisi dikkat çekerken ekim ayının ilk haftası gibi sete çıkması planlanan diziden kötü haber geldi. Sete çıkmak için gün sayan Susuz Yaz, 6 Ekim 2026 Salı günü çekimlerine başlayacaktı.

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

Hatta set öncesinde oyuncuların sıkı bir hazırlık sürecinden geçerek at binme dersleri aldığı ve bölge ağzı çalışmaları yaptığı bilinirken Adana’da meydana gelen bir durumla çekim tarihinde değişikliğe gitti. Güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuracağı düşünülen yeni dizinin çekim takvimi bir gün ertelendi.

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

HAVA ŞARTLARI YAYIN GÜNÜNÜ ETKİLEDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Adana’daki yağış nedeniyle Susuz Yaz dizisinin sete çıkış tarihi 7 Ekim 2026 Çarşamba günü olarak değiştirildi. Prova da yan yana gelen ekibin eğlendiği anlara ait görüntüler dikkat çekerken Susuz Yaz dizisi, hava şartlarından dolayı yayın gününü erteledi.

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

SUSUZ YAZ UYARLAMA MI, HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ekranlara gelecek olan Susuz Yaz dizisi Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden ekranlara gelecek. Dizinin daha önce film versiyonları oldukça çok sevilerek izlenmiş şimdi de dizisi olarak Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Susuz Yaz dizisinden kötü haber! Hava şartları yayın gününü etkiledi

Bahar karakterini Lizge Cömert oynarken, Hasan karakterini Mert Ramazan Demir oynayacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken henüz daha ekranlara geleceği tarih belli olmadı.

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