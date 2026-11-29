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İstanbul
Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz, tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve çekim mekanları merak ediliyor. Mert Ramazan Demir'in Osman, Lizge Cömert'in ise Bahar karakterine hayat verdiği dizinin hikâyesi, 1970'li yılların Adana'sında yer alan Çarlak Köyü'nde geçiyor.
Susuz Yaz dizisinin çekimleri Adana ve çevresinde gerçekleştiriliyor. 1970'li yılların Çukurova atmosferini ekrana taşımayı hedefleyen dizinin bazı sahneleri Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi sokaklarda ve hazırlanan setlerde çekiliyor.
Dizinin hikâyesi ise 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Köy yaşamı, su ve toprak paylaşımı üzerinden gelişen anlaşmazlıklar yapımın ana hikâyesini oluşturuyor.
Susuz Yaz, aşkı uğruna Bahar'la birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın hikâyesini konu alıyor. Ancak Osman'ın hayalleri, ağabeyi Hasan'ın gizli hesapları nedeniyle sekteye uğruyor.
Köyde su ve toprak paylaşımı üzerinden başlayan anlaşmazlıklar, iki kardeşin hayatını derinden etkileyen olaylara dönüşüyor. Dizi, aile ilişkilerini, aşkı ve köydeki güç mücadelelerini merkezine alıyor.
Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kanal D ekranlarında yayınlanacak Susuz Yaz dizisinin kesin yayın tarihiyle ilgili paylaşılan kaynaklarda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yayın takvimiyle ilgili açıklama yapılması halinde detaylar güncellenecek.