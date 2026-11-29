Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz, tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve çekim mekanları merak ediliyor. Mert Ramazan Demir'in Osman, Lizge Cömert'in ise Bahar karakterine hayat verdiği dizinin hikâyesi, 1970'li yılların Adana'sında yer alan Çarlak Köyü'nde geçiyor.

Susuz Yaz dizisi nerede çekiliyor?

Susuz Yaz dizisinin çekimleri Adana ve çevresinde gerçekleştiriliyor. 1970'li yılların Çukurova atmosferini ekrana taşımayı hedefleyen dizinin bazı sahneleri Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi sokaklarda ve hazırlanan setlerde çekiliyor.

Dizinin hikâyesi ise 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Köy yaşamı, su ve toprak paylaşımı üzerinden gelişen anlaşmazlıklar yapımın ana hikâyesini oluşturuyor.

Susuz Yaz dizisinin konusu

Susuz Yaz, aşkı uğruna Bahar'la birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın hikâyesini konu alıyor. Ancak Osman'ın hayalleri, ağabeyi Hasan'ın gizli hesapları nedeniyle sekteye uğruyor.

Köyde su ve toprak paylaşımı üzerinden başlayan anlaşmazlıklar, iki kardeşin hayatını derinden etkileyen olaylara dönüşüyor. Dizi, aile ilişkilerini, aşkı ve köydeki güç mücadelelerini merkezine alıyor.

Susuz Yaz oyuncuları

Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Ramazan Demir – Osman

Lizge Cömert – Bahar

Batuhan Bozkurt Yüzügüleç – Hasan

Şebnem Bozoklu – Döne

İrem Sak – Yeter

Serpil Gül – Beyaz

Deniz Celiloğlu – Resul

Umut Kurt – Ramo

Şirin Sultan Şaldamlı – Fatma

Güneş Sayın – Hatice

Begüm Akkaya – Dilan

Ilgım İpekçi – Elvan

Meriç Rakalar – Müslüm

Özgür Daniel Foster – Murtaza

Kayra Zapçı – Gülşen

Esra Ünnü – Filiz

Kemal Burak Alper – Cevri

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak Susuz Yaz dizisinin kesin yayın tarihiyle ilgili paylaşılan kaynaklarda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yayın takvimiyle ilgili açıklama yapılması halinde detaylar güncellenecek.