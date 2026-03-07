Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlanan son bölümünde Eleni ve Fadime'nin kurtuluşundan sonra İso'nun Fadime'ye değer verdiğini belli etmesi bölüme damgasını vuruyor! Taşacak Bu Deniz dizisi 20. bölümde ne oldu? İso ve Fadime aşkı gerçek mi oluyor?

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu
Cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi dizisinin yeni bölümünü 2 haftadır dört gözle bekleyen izleyiciler, 6 Mart Cuma akşamı nefes kesen bir bölüm ile karşılaştı. Beklediklerine değecek heyecan dolu gelişmelerin peş peşe verildiği Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümde olanlar oldu. Taşacak Bu Deniz dizisi 20. bölümde ekrana gelen gelişmeler, izleyicileri televizyon başında tutsak etti. Yaşanan kaza sahnesi sonrasında Koçarilerin gözde ikilisi Fadime ile Eleni'nin kurtuluşu başta Adil ve Eleni olmak üzere tüm sevenleri arasında büyük bir sevinç kaynağı oldu. Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümde dikkat çeken en bomba sahnelerden biri ise Fadime ve İso sahnesi oldu.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 20. BÖLÜMDE SÜRPRİZ GELİŞME! FADİME VE İSO'NUN AŞKI GERÇEK OLUYOR

Yayla evinde kalan Esme'nin yanına Eleni ile beraber İso'nun pikabıyla giden Fadime'nin yaptığı kaza, dizinin tüm seyrini değiştiriyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Eyüphan'ın İso'nun aracının fren ayarlarını bozup tuzak kurması, Fadime ile Eleni'yi canından edecek duruma getiriyor iken dizinin devamında gelişen sahneler, Taşacak Bu Denizde İsfad hayranlarını mest edecek.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Her şeyden habersiz bir şekilde dağ evine daha rahat çıkar diye kendi pikabını eşi Fadime'ye veren İso'nun bu ince düşüncesi karşısında Fadime afallıyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Kendisine bile itraf edemediği duygusu İso'nun bu davranışla ortaya çıkıyor ve İso'ya ''Eğer biz seninle gerçekten evli olsaydık, sen çok iyi bir koca olurdun" sözü İso ve Fadime aşkının başlangıcındaki en önemli detayı ele veriyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Taşacak Bu Deniz dizisi 20. bölümünün ilerleyen saatlerine kazanın gerçekleşmesi ve hayati tehlikesi olan Fadime için İso büyük bir korkuya kapılıp ağlıyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Fadime iyileştikten sonra aradan birkaç gün geçince yeni eve çıkma mevzusu açıldığında İso'nun Fadime'ye "Aslında bizde senle ayrı eve çıksak ya" sözü İso'nun Fadime'yi sevmeye başladığının ipucunu verir iken İso'nun Fadime'ye değer verdiğini söylemesi Fadime'nin de buna karşılık verip bende değer veriyorum demesi en çarpıcı sahnelerden oluyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Yalandan girilen evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesini gözler önüne seren en önemli sahne ise; Fadime'nin geçirdiği kazada frenlerdeki sıkıntının sebebinin Eyüphan olduğunu ve ondan şüphelendiğini açıklaması İso'nun sinirlerini tepesine çıkarıyor.

Taşacak Bu Deniz 20. bölümde izleyenleri mest eden süpriz sahne: Fadime ve İso aşkı gerçek mi oluyor? Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu

Fadime'nin İso'yu sakinleştirmek için kurduğu cümleler İso'nun Fadime'ye olan aşkını gün yüzüne çıkarıyor. Bir anda Fadime'nin ellerini yanaklarının arasına alıp öpen İso'nun bu hareketi karşısında Fadime neye uğradığını şaşırıyor ve onun bu davranışı hoşuna gidiyor.

Bakalım Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölümde İso ve Fadime aşkında neler olacak?

#dizi
#aşk
#İso
#Fadime Akpunar
#Taşacak Bu Deniz
#Medya
