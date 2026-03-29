Cuma akşamlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, bir haftalık moladan sonra heyecan dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıktı. İzleyicilerin merak duygusunun iyice tetiklendiği Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde; izleyiciler gelişen olaylardan sonra arama motorunda en çok dizinin yeni bölüm fragmanını aratır oldu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Şerif'ten boşanabilecek mi? Eleni, Hicran'ın annesi olmadığını öğrenecek mi? İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin gelecek haftaki bölümünde yaşanacaklar:

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Taşacak Bu deniz yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde yaşananlar ve gelecek bölümde yaşanacaklar özetleniyor. Esme, gördüğü hayaller sonucu Hicran'ın yaralanmasına neden olunca teselliyi Adil'in kollarında buldu. Eleni, ultrason görüntüsündeki tersliği fark ederek Hicran'ın kendi annesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Şerif, Esme'yi boşanmaktan vazgeçirmek için Eleni üzerinden bir plan kurup onu kaçırmaya çalıştı. Şerif'in ikinci hamlesiyle Emine'ye ilaç verilerek bebeği kaçırıldı ancak Adil bebeği kurtarsa da Emine'nin nabzı durdu. Esme, boşanma duruşmasında 'Bizim evlilik birliğimiz tamamlanmadı' diyerek Şerif'ten boşandı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gördüğü hayaller neticesinde istemsizce de olsa Hicran'ın yaralanmasına sebep olan Esme, en büyük teselliyi Adil'in kollarında bulur.

Yaralanan Hicran'ı sağlık ocağında muayene eden Eleni, ultrason görüntüsündeki tersliği fark eder. "Hicran beni nasıl doğurdu?" şüphesiyle gerçeğin peşine düşer.

Eyüphan'ın yaptıkları yüzünden Koçari'de olaylar hepten karışır. Bu karmaşa içinde Şerif, Esme'yi boşanmaktan vazgeçirmek için Eleni üzerinden bir olan kurar ve onu bu karmaşa içinde kaçırmaya çalışır.

Geçmişte yaşananlardan dolayı duygularının üstünü örtmeye çalışan Fadime, İso'nun kendisine yakın davranmamasıyla panikler ve kedi gibi İso'nun peşinde dolanmaya başlar.

Duygularını öğrenebilmek için ağzını yoklar. Şirin Furtuna ise torunu Oruç'un isteği üzerine tüm mal varlığını Oruç'a devreder.

Şerif, Esme'yi vazgeçirebilmek için ikinci hamlesi olan Emine'yi kullanır. Sevcan'a Emine'ye ilaç verdirip bebeğini kaçırtır. Adil bölüm sonunda bebeği kurtarsa da Emine'nin nabzının durması izleyenlere korku dolu anlar yaşatır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken sahnelerden birisi de Emine'nin nabzının durduğu an oluyor.

İso'nun Fadime'nin babasının mezarı başında "Ömer Amca seni öldüren adam, benden kızını da öldürmemi istedi" derken, arkada elindeki ses kaydıyla beliren Eyüphan'ın bu delili Adil'in Şerif'e olan düşmanlığını daha da güçlendirecek.

Hicran'ın büyük yalanı ortaya çıkmadan önce ona son bir iyilik yapan Gezep, elinde para dolusu valizle Hicran'ın önüne çıkar ve ona yapması gereken kaçış planının zemininin hazırlar.

Boşanma duruşmasında 'Bizim evlilik birliğimiz tamamlanmadı' diyerek gerçek bir karı koca ilişkisinin olmadığını beyan eden Esme'nin bu sözleri, Adil'i derinden sarsar.

Mahkemenin verdiği karar ise; Esme'nin sonsuza kadar özgür kaldığını müjdeler.

Şerif'ten kesin olarak boşanan Esme'nin bu ayrılığı sonucunda Adil'in çocuk isteğinin depreşmesi bölüm fragmanına damga vuran en önemli sahnelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.