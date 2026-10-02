Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 2 Ekim Cuma Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz yeni sezonda kimler var?

Taşacak Bu Deniz verdiği sezon arasının ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 31. bölümünde yaptığı çarpıcı sezon finalinin ardından yaz arasına girmişti. Uzun süredir geri dönüş tarihini bekleyen izleyiciler için tarih belli oldu. Fragmanın yayınlanmasının ardından yeni sezona dair ilk detaylar ortaya çıkarken diziye yeni katılan oyuncular da belli oldu.



TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz yeni sezonuna 2 Ekim'de yayınlanacak yeni bölümle başlayacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da yayın hayatına cuma günleri devam edecek dizinin yeni bölümü ise bu akşam yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan dizinin yeni sezonunda yeni yüzler de olacak.



TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZONDA KİMLER VAR?

Fragmanın yayınlanmasının ardından diziye yeni sezonda dahil olan oyuncular dikkat çekiyor. İlk sezonda Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki çatışmalar yeni karakterlerle birlikte daha farklı bir boyuta evrilecek.

Diziye bu sezon katılan isimlerden biri Ayla Baki oldu. Ayla Baki, Adil Koçari'nin hem halası hem de süt annesi olan Emriye Hala karakterine hayat verecek. Yayladan dönerken yanında Adil'in üzerindeki büyük gücünü ve Furtuna ailesine karşı içinde beslediği öfkeyi de getiren Emriye Adil'in bir Furtuna gelini ile evlenmesini kabullenemeyecek.

Diziye yeni sezonda katılan bir diğer karakter ise Huriye Varoğlu. Emriye Varoğlu'nun yanından ayrılmayan bir karakter olarak diziye katılan bu karaktere Buse Sinem İren hayat verecek. Huriye'nin gözü ise Adil Koçari'den başkasını görmeyecek.

Son olarak geçtiğimiz sezonun sonlarında diziye dahil olan Timur Volkov karakterinin olu olarak diziye katılacak olan Cengiz Volkov babasının aksine hukuktaki açıklar ve insanların zaaflarını silah edinen bir karakter olarak diziye katılıyor. Cengiz Volkov karakterine Ali Önsöz hayat verecek.



TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Gerçek annesini bulmak için Yunanistan’dan Karadeniz’e gelen Eleni’nin yolu ise doktor Oruç Furtana ile kesişir. Farklı dünyaların insanları olan Oruç ve Eleni, aileler arasındaki bitmeyen düşmanlığın ortasında kalırken bir yandan da beklenmedik bir aşkla sınanırlar. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme’nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

