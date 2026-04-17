Haftalardır izleyicisini ekrana kilitleyen “Taşacak Bu Deniz ”’in yeni bölümü, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. TRT 1’in sevilen dizisinin 17 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni bölüme dair gelişmeleri öğrenmek için kanalın yayın akışını yakından takip ediyor. Peki, “Taşacak Bu Deniz” bu hafta ekranda olacak mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? 17 Nisan 2026 Cuma günü TRT1 yayın akışı TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir merakla beklenen “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümünün 17 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda izleyiciler tarafından araştırma yapılıyor. “Taşacak Bu Deniz” dizisi, Karadeniz’in atmosferini ve imkansız iki aşığı konu alıyor. Dizinin 17 Nisan Cuma günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. TRT 1’in yayın akışına göre 17 Nisan 2026 Cuma günü dizinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Dizi, saat 20:00’de yayınlanacak. Daha önce 25. bölüm fragmanının yayından kaldırılması erteleme söylentilerine neden olsa da, TRT 1’in yayın planında değişiklik olmadığı bildirildi.

Karadeniz’in asi havasını, iç açan topraklarını sürükleyici bir hikayeyle anlatan “Taşacak Bu Deniz” her cuma akşamı TRT 1’de yayınlanıyor. İki düşman ailenin çatışmasına karşılık imkânsız olan iki aşığı oynayan Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe; izleyenlerini meraklandırıyor. Taşacak Bu Deniz’in bu akşam olup olmadığı merak unsuru haline geliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, 17 NİSAN 2026?

TRT 1 ayın akışına göre 17 Nisan 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelecek. İşte TRT1 yayın akışı:

Saat Program 05.58 İstiklal Marşı 06:00 Yedi Numara 06:45 Beni Böyle Sev 09.00 Diriliş Ertuğrul 11.45 Yaşam Başka 13.00 Yaşam Başka Yerde 13.30 TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Şenlik Yürüyüşü 15.45 Bir Dönüm Noktası “23 NİSAN 1920 16.15 TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Buray Konseri 17.30 Kod Adı Kırlangıç 19.00 Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine 20.00 Taşacak Bu Deniz 00.15 Cennetin Çocukları 02.35 Benim Adım Melek 05.25 Kapanış

Son günlerde dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması, bazı izleyiciler arasında yeni bölümün ertelendiği yönünde söylentilere neden olmuştu. Ancak TRT 1’in haftalık yayın planında herhangi bir değişiklik olmadığı ve dizinin belirlenen tarihte izleyiciyle buluşacağı bildirildi.