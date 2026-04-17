Medya
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? 17 Nisan 2026 Cuma günü TRT1 yayın akışı

Haftalardır izleyenlerini ekrana kilitleyen Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in 17 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki bu hafta Taşacak Bu Deniz var mı, yok mu? Hayranlarının yakın takibi, dizi oyuncularını sevindiriyor. İzleyiciler yeni bölümü merak ettiklerinden, TRT 1’in yayın akışını kontrol ediyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 17 Nisan Cuma akşamı var mı? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte detaylar…

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 11:59
Haftalardır izleyicisini ekrana kilitleyen “ ”’in yeni bölümü, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. ’in sevilen dizisinin 17 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni bölüme dair gelişmeleri öğrenmek için kanalın yayın akışını yakından takip ediyor. Peki, “Taşacak Bu Deniz” bu hafta ekranda olacak mı? yayınlanacak mı? İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir merakla beklenen “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümünün 17 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda izleyiciler tarafından araştırma yapılıyor.
“Taşacak Bu Deniz” dizisi, Karadeniz’in atmosferini ve imkansız iki aşığı konu alıyor.
Dizinin 17 Nisan Cuma günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
TRT 1’in yayın akışına göre 17 Nisan 2026 Cuma günü dizinin yeni bölümü ekranlara gelecek.
Dizi, saat 20:00’de yayınlanacak.
Daha önce 25. bölüm fragmanının yayından kaldırılması erteleme söylentilerine neden olsa da, TRT 1’in yayın planında değişiklik olmadığı bildirildi.
Karadeniz’in asi havasını, iç açan topraklarını sürükleyici bir hikayeyle anlatan “Taşacak Bu Deniz” her cuma akşamı TRT 1’de yayınlanıyor. İki düşman ailenin çatışmasına karşılık imkânsız olan iki aşığı oynayan Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe; izleyenlerini meraklandırıyor. Taşacak Bu Deniz’in bu akşam olup olmadığı merak unsuru haline geliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, 17 NİSAN 2026?

TRT 1 ayın akışına göre 17 Nisan 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelecek. İşte TRT1 yayın akışı:

SaatProgram
05.58İstiklal Marşı
06:00Yedi Numara
06:45Beni Böyle Sev
09.00Diriliş Ertuğrul
11.45Yaşam Başka
13.00Yaşam Başka Yerde
13.30TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Şenlik Yürüyüşü
15.45Bir Dönüm Noktası “23 NİSAN 1920
16.15TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Buray Konseri
17.30Kod Adı Kırlangıç
19.00Ana Haber
19.55İddiaların Aksine
20.00Taşacak Bu Deniz
00.15Cennetin Çocukları
02.35Benim Adım Melek
05.25Kapanış

Son günlerde dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması, bazı izleyiciler arasında yeni bölümün ertelendiği yönünde söylentilere neden olmuştu. Ancak TRT 1’in haftalık yayın planında herhangi bir değişiklik olmadığı ve dizinin belirlenen tarihte izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

