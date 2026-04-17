Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? 17 Nisan 2026 Cuma günü TRT1 yayın akışı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Haftalardır izleyicisini ekrana kilitleyen “Taşacak Bu Deniz ”’in yeni bölümü, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. TRT 1’in sevilen dizisinin 17 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni bölüme dair gelişmeleri öğrenmek için kanalın yayın akışını yakından takip ediyor. Peki, “Taşacak Bu Deniz” bu hafta ekranda olacak mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar…
Karadeniz’in asi havasını, iç açan topraklarını sürükleyici bir hikayeyle anlatan “Taşacak Bu Deniz” her cuma akşamı TRT 1’de yayınlanıyor. İki düşman ailenin çatışmasına karşılık imkânsız olan iki aşığı oynayan Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe; izleyenlerini meraklandırıyor. Taşacak Bu Deniz’in bu akşam olup olmadığı merak unsuru haline geliyor.
TRT 1 ayın akışına göre 17 Nisan 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelecek. İşte TRT1 yayın akışı:
|Saat
|Program
|05.58
|İstiklal Marşı
|06:00
|Yedi Numara
|06:45
|Beni Böyle Sev
|09.00
|Diriliş Ertuğrul
|11.45
|Yaşam Başka
|13.00
|Yaşam Başka Yerde
|13.30
|TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Şenlik Yürüyüşü
|15.45
|Bir Dönüm Noktası “23 NİSAN 1920
|16.15
|TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Buray Konseri
|17.30
|Kod Adı Kırlangıç
|19.00
|Ana Haber
|19.55
|İddiaların Aksine
|20.00
|Taşacak Bu Deniz
|00.15
|Cennetin Çocukları
|02.35
|Benim Adım Melek
|05.25
|Kapanış
Son günlerde dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması, bazı izleyiciler arasında yeni bölümün ertelendiği yönünde söylentilere neden olmuştu. Ancak TRT 1’in haftalık yayın planında herhangi bir değişiklik olmadığı ve dizinin belirlenen tarihte izleyiciyle buluşacağı bildirildi.