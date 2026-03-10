Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ı bıçaklıyor!

Taşacak Bu Deniz dizisinin 13 Mart Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde kıskançlık krizine giren Esme, yanlışlıkla Hicran'ın bıçaklanmasına neden oluyor! Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecan dolu sahne ve olayları izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
14:00
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
14:03

Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 21. bölüm 2. fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Yoğun bir izleyici kitlesinin bulunduğu meşhur Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan son bölümünde Eleni'nin Adil'in kızı olduğu gerçeğini Gezep'e söyleyen Esme'nin o sahnede bölüme damgasını vurur iken, izleyiciler gözlerini Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm fragmanına çevirdi. Yaklaşık 1 saat önce dizinin resmi Instagram hesabına düşen 21. bölüm 2. fragman'da bomba gelişmeler oluyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 21. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Reyting rekortmen dizilerinden olup tüm kategorilerde birinci gelmeyi başaran Taşacak Bu Deniz dizisinin 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ı bıçaklıyor!

13 Mart Cuma akşamı TRT1 ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yine yeniden nefesleri kesecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak!

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEYİCİLER CUMAYI İPLE ÇEKECEK

Zarifne'nin ne yapıp edip Eleni'yi Oruç'a gelin olarak alacağını söylediği fragman başlangıcında; heyecan dolu gelişmelerin de beraberinde geldiği görülüyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ı bıçaklıyor!

İso'nun Fadime'yi kıskandığı söylemesi üzerine Fadime'nin İso'yu Fadime'nin mezarı başıan getirip mezar taşında yazılan yazıyı okutması bölüm fragmanının en çarpıcı sahnelerinden oluyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ı bıçaklıyor!

Öte yandan kızınin Esme olduğunu Adil'e ve Eleni'ye söyleyememenin verdiği öfke krizi ile kendini tutamayan Esme, Hicran'ın evine gidiyor.

Orada Adil, Hicran ve Eleni'nin mutlu aile karesi hayaline düşerken, Hicran'ın Eleni'ye seslenirken 'Tamam annem' demesi ile Esme'de büyük patlak veriyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ı bıçaklıyor!

Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ın üstüne yürüyerek 'Benim hayatımdan daha ne istiyorsun, yetmedi mi hayatımdan çaldığın' diye öfke patlaması yaşarken Esme'nin itmesi ile tezgahta duran bıçak darbesi alan Hicran yanlıklıkla da olsa bıçak darbesine almasına yol açıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi 21. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Sinir krizi geçiren Esme, Hicran'ı bıçaklıyor!
#Medya
TGRT Haber
