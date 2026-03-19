Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölüm 2. fragman yayınlandı: Adil'den Esme'ye Haydi Boşan gel çağrısı!

'Taşacak Bu Deniz' dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında hiç sıkılmadan, büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümünde Gezep'in Eleninin Adil'in kızını öğrenmesiyle birlikte Esme'nin yardım çağrısı karşısında ne yapacağı bilemeyen Gezep, büyük bir çıkmaza giriyordu. Adil'den bu zamana kadar hiçbir şey saklamadığını ve bundan sonra da saklamak istemediğini dile getiren Gezep, Esme'nin yalvarmalarıyla birlikte susmak zorunda kalıyordu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eleni'nin Hicran'ın bir daha çocuk sahibi olamayacağını tespit etmesi, büyük sırrın çözülmesinin kapılarını aralıyordu. Bu gelişmelerden sonra izleyiciler, yeni bölümün yayınlanması için cuma gününü iple çekiyor iken dizinin bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi neden yok, yeni bölümü hangi gün? Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Normal şartlar altında her cuma akşamı yeni bölümü yayınlanması beklenen Taşacak Bu Deniz dizisi, 22. bölümüne gelecek hafta 27 Mart gününde devam edecek.

Ramazan Bayramının ilk günü olması sebebiyle fenomen dizinin ekran yolculuğuna 1 hafta ara verildiği biliniyor. Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölümüyle gelecek hafta cuma akşamı saat 20.0'da sevenleri karşısında olacak.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 22. BÖLÜM 2.FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu son bölümünden sonra izleyiciler Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölüm 2. fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak eder oldu.

Yeni bölümü 27 Mart Cuma günü TRT1 ekranlarına çıkacak olan Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölüm 2. fragmanı ise nihayet sosyal medyaya düştü.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 22. BÖLÜM 2. FRAGMANDA NELER VAR?

Yeni bölümü gelecek hafta cuma günü ekrana verilecek olan Taşacak Bu Deniz dizisi, 22. bölüm 2. fragmanla gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanında ise; Şirin, geçmişte yaşananlardan dolayı kendi sevdalarını içlerine gömmemeleri için Fadime'ye akıl veriyor.

Fadime'ye verilen bu nasihatler kulağına girmiş olmalı ki, İso'ya Eyüphan'a ceza vermenin haklı olunabileceğini dile getiriyor ve Fadime ile İso birlik oluyor.

Fragmanın en sinir bozucu sahnelerinden birisi de Şerif'in Esme'ye telefon açıp boşanmadan caydırmak için yaptığı son hamle olan avukatı satın aldığını söylüyor.

Eleni ise Hicran'ın annesi olduğundan şüpheli bir şekilde 'seni annem olarak hissedemiyorum' diyor ve bu işin peşine düşüyor.