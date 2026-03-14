Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eleni, Hicran'ın hamile kalamayacağını öğreniyor!

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Eleni'nin Adil ile Esme'nin kızları olduğu sırrını öğrenen Gezep'in heyecan dolu sahnesinden sonra dizinin devamında gelecek olan gelişmeler izleyiciler arasında heyecanı zirveye taşıdı. 13 Mart Cuma akşamı 21. bölümü ekrana gelen Taşacak Bu Deniz dizisinde izleyicileri ekran başında tutarken bölüm sonunda dizinin fanları 'Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu arattı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Cuma günlerinin favori dizileri arasında ismi zirvede görünen Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölümüyle 27 Mart Cuma akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Esme çalınan yirmi yılın üzüntüsünün taşma noktasını Adil'in kollarında yaşıyor. 20 yıl boyunca verdiği mücadele ile birlikte üzgünlüğünü dile getiren Esme'yi Adil güçlükle sakinleştiriyor.

İso, Fadime ile olan ilişkisini yalnızca ikisinin ilgilendirdiğini, geçmişte yaşanan olayların onları etkilemesini istemediğini dillendiriyor.

Diğer yandan Oruç, Şerif'e duyduğu öfkenin intikamı için Şirin'den tüm mal varlığını kendi üzerine yapmasını talep ediyor ve Şirin de bunu kabul ediyor.

Fragman sonu ise dizinin seyrini etkileyecek en önemli an gerçekleşiyor. Esme tarafından yanlışlıkla bıçaklanan Hicran'ı kontrol eden Eleni, Hicran'ın hiçbir zaman hamile kalamayacağı gerçeği ile yüzleşiyor!

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Eleninin Adil ile Esme'nin kızı olduğunu duyan Gezep, tam da kendine yakışır bir hareketle silah naraları ata ata coşkulu anlar yaşıyor. Ancak, ilk sevinci geçtikten sonra Esme ve İlve’nin bu sırrı Adl'den sakladıkları içinde deliye döner.

Kendisinden yardım isteyen Esme’nin talebi karşısında hepten donakalan Gezep, çıkmaz bir hale girer. Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve cezasını İso’ya kestirme düşüncesi her iki tarafta huzursuzluğa yol açar.

İso ve Fadime ikilisi ise Eyüphan çıkarttığı kriz sebebinden dolayı ilk kez ne derece derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme her ikisini de derinden sarsar.

Adaleti sorgulanan Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest alınır. Esme, Adil’e olan kırgınlığını bir türlğ kendi içinde geçiremez.

Eleni ile Hicran'ın yakınlığını hazmedemeyen Esme, Eleni'yi adil ve Hicran ile mutlu beraberliğini gözünün önüne getirdiği anda kriz geçirerek yanlışlıkla Hicran'ın bıçaklanmasına yol açar.