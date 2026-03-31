Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Başrolünda Ava Yaman, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ulaş Tuna Astepe'nin olduğu Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecan dolu gelişmeleriyle fanlarını ekran başında soluksuz izletiyor. Taşacak Bu Deniz dizisi 23. bölüm 2. fragmanı izleyenler, 'Gezep katil mi oluyor?', 'Esme ile Adil'i yakın gören Şerif, Adil'i vuracak mı?, 'Eleni annesinin Hicran olmadığını öğrenecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz dizisi 23. bölüm 2. fragmanında neler yaşandı? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde meydana gelecek yeni gelişmeler:

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisi 23. bölüm 2. fragman sosyal medyayı salladı! Adil yıllardır bilmediği gerçeği Esme'den öğreniyor Taşacak Bu Deniz dizisinin 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve fragmanda yer alan gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragman, Gezep'in katil olup olmadığı, Şerif'in Adil'i vurup vurmayacağı ve Eleni'nin annesinin Hicran olmadığını öğrenip öğrenmeyeceği gibi soruları gündeme getirdi. Esme'nin Şerif ile olan evliliğinin kağıt üzerinde olduğu gerçeği ortaya çıktı ve bu durumun Adil üzerindeki etkisi dikkat çekti. Emine'nin kendine gelmesi izleyicilere rahat bir nefes aldırdı. Fadime ve İso, bebek beklentisi ortaya atılınca panikleyerek kaçamak cevaplar verdi. Zarife, oğlu Oruç'u Eleni ile evlenmesi için baskı yapıyor. Gezep'in, Adil'in katil olmaması için kendini feda ettiği bir planı olduğu ima ediliyor. Adil, Esme'ye kağıt üzerindeki evlilikleri hakkında neden söylemediğini sorunca Esme'den bir tokat yiyor ve Adil'e rest çekiyor.

Reytin rekortmen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz dizisi, geçtiğimiz gün yayınlanan 23. bölüm 2. fragmanla birlikte sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Olayların durdurak bilmediği Taşacak Bu Deniz, hız kesmeden heyecan dolu gelişmeleriyle kendisini severek takip ettirmeye devam ediyor.

Fragmanda en dikkat çeken sahne ise; Esme'nin yıllardır dillendirmediği gerçek olan sahte evlilikte Şerif ile olan evliliğinin kağıt üzerinde olmasının Adil üzerindeki etkisi olarak çıkıyor.

Nabzının durmasıyla beraber herkese korku dolu anlar yaşatan Emine'nin kendine gelmesi izleyicilere de derin bir oh çektiriyor.

Bebek beklentisinin ortaya atılmasıyla panikleyen Fadime ve İso, daha kendimiz uşağız gibi söylentilerle kaçamak cevaplar veriyor.

Bebek beklentisi bir yana diğer yandan Zarife ise oğlu Oruç'a Eleni'yi almaya takmıştır. ZArife'nin evlilik baskısı Oruç'u ve Eleni'yi darlamaktadır.

Dayı oğlu olan Adil'in katil olmaması için kendini feda eden koca yürekli Gezep'in planı izleyiciler arasında merak uyandırır iken, Adil'in Esme'ye sadece kağıt üzerinde evli olduklarını neden söylemediğinin hesabını soran Adil, Esme'den beklenmedik bir anda tokatı yiyor.

Adil'in kendisinin Şerif ile gerçekten karı koca olduğuna inanmasını hazmedeyen Esme, Adil'e rest çeken sözlerde bulunuyor.