Cuma günlerinin 1 numaralı favori dizisi Taşacak Bu Deniz'de izleyiciler, yayınlanan 23. bölüm sonrasında gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük, Ava Yaman ve Deniz Baysal gibi yıldız oyuncuların sergiledikleri başarılı performanslar, izleyicilerin övgüsünü kazandırıyor. Dizinin 24. bölüm ilk tanıtım fragmanında; Eleni'nin Hicran'ın annesi olduğundan şüphelenip Niko ile iş birliği yapması, Esme'nin Şerif'ten boşanma kutlaması ve en dikkat çekici kesit olan Esme'nin Adil'in yanağından öpmesi dizinin gelecek haftaki yayınlanacak bölümünü iple çektiriyor. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinde başka hangi gelişmeler görülecek? Taşacak Bu Deniz dizisi 24. bölüm 2. fragmanda neler oluyor? İşte Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ipuçları:

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisi 24. bölüm 2. fragman sosyal medyayı salladı! Taşacak Bu Deniz'e Fatih Furtuna mı geliyor? Taşacak Bu Deniz dizisinin 24. bölüm fragmanında Eleni'nin Hicran'ın annesi olduğundan şüphelenmesi, Esme'nin Adil'i öpmesi ve Şerif'in intikam planları öne çıkıyor. Eleni, Hicran'ın annesi olduğundan şüphelenip Niko ile iş birliği yapıyor. Esme, Şerif'ten boşanma kutlaması yapıyor ve Adil'in yanağından öpüyor. Esme, Hicran'ın gerçek annesi olmadığını anlıyor ve Oruç ile Hicran'ın kendisine yalan söylediğini düşünüyor. Fadime ile İso arasında yakınlaşma başlıyor. Adil, Esme'ye romantik sözlerde bulunuyor. Şerif, Koçarilerin kökünü kurutmaya hazırlanıyor ve Esme'ye 'Esme seni almaya geldim' diyerek meydan okuyor. Oruç, bir çatışma sırasında pikap üzerindeki amblemden Fatih Furtuna'nın sinyalini alıyor ve şaşkınlık yaşıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 24. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI!

10 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Taşacak Bu Deniz'de heyecan dolu bir bölüm sevenlerini bekliyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi sosyal medya hesabına düşen yeni bölüm fragmanı, izleyenlerin nefesini kesecek! Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm fragmanında neler var?

Esme, Hicran'ın gerçek annesi olmadığını anlıyor ve Hicran ile Oruç'un kendisine yalan söylediklerini düşünerek Oruç'un ağzını arıyor. Oruç ise bu sırrı Eleni'den saklamak zorunda olduğunun altında ezilerek kendini iyice çıkmazda hissediyor.

Fadime ile İso arasındaki ilk yakınlaşma başlıyor. Artık birbirlerine değer verdiklerini söylemekten geri durmuyorlar. Adil ise aşka gelip Esme'nin ellerini tutarak romantik sözlerde bulunuyor.

Esme ile Adil'in bu mutlu anlarına şahitlik eden Şerif, Koçarilerin kökünğ kurutmaya hazırlanıyor.

Çıkan bir çatışma sırasında pikap üzerindeki amblemden Fatih Furtuna'nın sinyalini alan Oruç, büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Öte yandan Şerif, tüm köyü toplayıp Esme'ye 'Esme seni almaya geldim' diyerek herkese meydan okuyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölümü 10 Nisan Cuma akşamı TRT1 ekranlarına gelecek olan Taşacak Bu Deniz'de heyecanın zirveye çıkacağı bir bölüm izleyicileri bekliyor.