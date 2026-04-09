Taşacak Bu Deniz dizisi 24. bölümde eğlence var! Esme ve Adil'in yeni mani kapışması sosyal medyayı salladı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TRT1 kanalının en iddialı yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yarın akşam yayınlanacak 24. bölümüyle birlikte izleyenleri ekran başında coşturacak! Şerif'ten boşanarak sonsuz özgürlüğe kavuşan Esme için kutlama partileri yapılırken; dizinin damga vuracak sahnelerinden olan yeni mani sahnesi ise sosyal medyayı şimdiden sallamaya başladı! Esme'nin bekarlığa adım atmasıyla birlikte Amirum Dayı'nın Esme'nin Adil ile evlenip çocuk baskısı yaptığı anlar, dizinin gülümseten anlarından olacak. Beraberinde gelecek yeni mani kapışması ve horon sahnesi ise Taşacak Bu Deniz dizisi fanlarını ekran başında nefes aldırmayacak! İşte Taşacak Bu Deniz dizisi 24. bölüm ön izleme sahnesinde meydana gelecek olan gelişmeler...
Başrolüü Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında yoğun bir ilgi ve merakla takip edilmeye devam ediyor.
Duygusal, aksiyon ve eğlenceli sahnelerin bir arada yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, istisnai bir durum gelişmediği sürece her cuma akşamı saat 20.00'da TRT1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü 10 Nisan Cuma akşamı TRT1 ekranlarında.
Yeni bölümü her hafta hayranları arasından dört gözle beklenen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm önizlemesi izleyicileri mest etti. Taşacak Bu Deniz dizisinin yarın akşam ki ekrana verilecek olan bölümündeki bir sahnede; Esme ile Adil'in tıpkı gençlik yıllarındaki gibi mani kapışmasına girdiği anlar sosyal medyaya damga vuruyor.
Amirum Dayı'nın çocuk yönlendirmesi üzerine ağzını açan Esme; 'Ne oldu Amirum Dayı, Koçari'ye kız bakıyordun?' demesiyle herkes Esme'nin koyduğu laf ile gülüşmeye başlarken Amirum Dayı'nın konuyu geçiştirmeye çalışması ve beraberinde gelen horon sahnesi gündeme damgasını vurdu!
Kemençe sesinin duyulmasıyla birlikte horona durmaya başlayan Adil ve yanındaki İso ve Oruç'un karşısında kız takımı olan Esme ve kızları Eleni ile Fadime'nin çok konuşulacak horon sahnesindeki eğlenceli anlar bölüme damgasını vuracak.
- Eleni, öz annesinin Hicran olmadığından kuşkulanıp Niko ile işbirliğine girer. Oruç'un kendisine yalan söylediğini anlar ve ağzını yoklamaya başlar.
- Esme ile Şerif'in boşanmasının ardından Esme'ye sürpriz kutlama hazırlanır. Boşanma sonrasında hürriyetine kavuşan Esme ve Adil ile arasında yakınlaşmalar başlar. Esme ilk kez Adil'i yanağından öper.
- Dizinin sevilen çiftlerinden olan Fadime ile İso artık geçmişi geçmişte bırakmaya karar verir ve duygularını birbirlerine itiraf etmeye başlarlar.
- Oruç'un çatışma çıktığı bir sırada arabada gözüne ilişen amblemle birlikte 'Fatih Furtuna' demesi ise uzun zamandır beklenen karakterin hikayeye dahil olacağının sinyalini verdi.
- Esme ile boşandıktan sonra kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Şerif, Adil'in kuyusunu kazmak için elinden geleni ardına koymayacak ve asıl tehlike şimdi başlayacaktır.
- Esme'nin boşanmasıyla birlikte bölüme damga vuran horon ve mani sahnesi, dizi fragmanının en çok konuşulan anlarından biri olur.