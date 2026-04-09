TRT1 kanalının en iddialı yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yarın akşam yayınlanacak 24. bölümüyle birlikte izleyenleri ekran başında coşturacak! Şerif'ten boşanarak sonsuz özgürlüğe kavuşan Esme için kutlama partileri yapılırken; dizinin damga vuracak sahnelerinden olan yeni mani sahnesi ise sosyal medyayı şimdiden sallamaya başladı! Esme'nin bekarlığa adım atmasıyla birlikte Amirum Dayı'nın Esme'nin Adil ile evlenip çocuk baskısı yaptığı anlar, dizinin gülümseten anlarından olacak. Beraberinde gelecek yeni mani kapışması ve horon sahnesi ise Taşacak Bu Deniz dizisi fanlarını ekran başında nefes aldırmayacak! İşte Taşacak Bu Deniz dizisi 24. bölüm ön izleme sahnesinde meydana gelecek olan gelişmeler...

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisi 24. bölümde eğlence var! Esme ve Adil'in yeni mani kapışması sosyal medyayı salladı! TRT1'in iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinin yarın akşam yayınlanacak 24. bölümünde Esme'nin boşanması sonrası Amirum Dayı'nın baskısı ve Esme ile Adil'in yeni mani kapışması öne çıkacak. Esme, Şerif'ten boşanarak özgürlüğüne kavuşmuştur ve bu durum için kutlamalar yapılacaktır. Yeni bölüm fragmanında Esme ve Adil'in tıpkı gençlik yıllarındaki gibi mani kapışmasına girdiği bir sahne dikkat çekmektedir. Amirum Dayı'nın Esme'ye çocuk baskısı yaptığı ve Esme'nin buna cevabı gülümseten anlar yaşatacaktır. Bölümde ayrıca bir horon sahnesi de yer alacaktır. Dizi, her cuma akşamı saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başrolüü Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında yoğun bir ilgi ve merakla takip edilmeye devam ediyor.

Duygusal, aksiyon ve eğlenceli sahnelerin bir arada yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, istisnai bir durum gelişmediği sürece her cuma akşamı saat 20.00'da TRT1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü 10 Nisan Cuma akşamı TRT1 ekranlarında.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 24. BÖLÜM ÖN İZLEME YAYINLANDI!

Yeni bölümü her hafta hayranları arasından dört gözle beklenen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm önizlemesi izleyicileri mest etti. Taşacak Bu Deniz dizisinin yarın akşam ki ekrana verilecek olan bölümündeki bir sahnede; Esme ile Adil'in tıpkı gençlik yıllarındaki gibi mani kapışmasına girdiği anlar sosyal medyaya damga vuruyor.

Amirum Dayı'nın çocuk yönlendirmesi üzerine ağzını açan Esme; 'Ne oldu Amirum Dayı, Koçari'ye kız bakıyordun?' demesiyle herkes Esme'nin koyduğu laf ile gülüşmeye başlarken Amirum Dayı'nın konuyu geçiştirmeye çalışması ve beraberinde gelen horon sahnesi gündeme damgasını vurdu!

Kemençe sesinin duyulmasıyla birlikte horona durmaya başlayan Adil ve yanındaki İso ve Oruç'un karşısında kız takımı olan Esme ve kızları Eleni ile Fadime'nin çok konuşulacak horon sahnesindeki eğlenceli anlar bölüme damgasını vuracak.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU? MADDE MADDE TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

- Eleni, öz annesinin Hicran olmadığından kuşkulanıp Niko ile işbirliğine girer. Oruç'un kendisine yalan söylediğini anlar ve ağzını yoklamaya başlar.

- Esme ile Şerif'in boşanmasının ardından Esme'ye sürpriz kutlama hazırlanır. Boşanma sonrasında hürriyetine kavuşan Esme ve Adil ile arasında yakınlaşmalar başlar. Esme ilk kez Adil'i yanağından öper.

- Dizinin sevilen çiftlerinden olan Fadime ile İso artık geçmişi geçmişte bırakmaya karar verir ve duygularını birbirlerine itiraf etmeye başlarlar.

- Oruç'un çatışma çıktığı bir sırada arabada gözüne ilişen amblemle birlikte 'Fatih Furtuna' demesi ise uzun zamandır beklenen karakterin hikayeye dahil olacağının sinyalini verdi.

- Esme ile boşandıktan sonra kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Şerif, Adil'in kuyusunu kazmak için elinden geleni ardına koymayacak ve asıl tehlike şimdi başlayacaktır.

- Esme'nin boşanmasıyla birlikte bölüme damga vuran horon ve mani sahnesi, dizi fragmanının en çok konuşulan anlarından biri olur.