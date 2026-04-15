Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin nefesini kesmeye geliyor! Yoğun bir izleyici kitlesi bulunan fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde; Eyüphan'ın görülmemiş hesabı Oruç'un ellerine kalıyor. Heyecan dolu gelişmeleri ve sürükleyen hikayesiyle izleyicilerin ekran başına toplanacağı cuma günü, Taşacak Bu Deniz'de heyecan ve kaos yine aynı anda görülecek. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? 17 Nisan Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragman yayınlandı! Eyüphan bu kez sert kayaya çarptı: Oruç, İso'nun intikamını alıyor TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 17 Nisan'da yayınlanacak 25. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Eyüphan'ın hesabı Oruç'un ellerine kalıyor ve Eyüphan ölümcül bir riske giriyor. Eleni, Hicran'ın annesi olmadığını anlamaya yaklaşıyor. Fadime ve İso'nun arasındaki bağ güçlenirken, ikiliyi üzecek bir gelişme yaşanıyor. Eleni, Oruç'a 'Canım hayırdır?' diyerek kıskançlık yaratıyor. Esme, Adil'e Şerif'i çocuk satma suçundan hapse attıracak kanıtın olduğunu söylüyor. Zarife Furtuna, Şerif'in hapse girmesi için Fadime ile İso'yu boşama şartını sunuyor.

TRT1 kanalının güçlü dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm fragmanında görülen gelişmeler, dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.

Eleni'nin Hicran'ın annesi olmadığını anlamasına ramak kaldığı bölümlerde; Fadime ile İso'nun arasındaki duygusal bağ güçlenmiş iken dizinin yeni bölüm fragmanında İso ve Fadime hayranlarını üzecek bir gelişme yaşanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

17 Nisan Cuma günü TRT1 ekranlarında yerini alacak olan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünde gerçekleşek olan gelişmelerden birkaçı şöyledir;

-Tarım zehirlenmesinin yaşandığı günlerde Eleni'nin ambulanstaki bir sağlık görevlisinin telefonda görüştüğü esnada Oruç'a 'Canım hayırdır?' demesi üzerine kıskançlık yaşaması Oruç'un işine gelir.

- 'Günün birinde seninde Koçarili olman için ölürüm' diyen Adil'in bu sözlerine karşılık Esme'nin 'O gün geldiğinde hala beni istiyorsan tamam' demesinin arkasında yatan burukluk, izleyiciler arasında da duygusal bir an yaşatır.

- Esme'nin Adil'e Şerif'i çocuk satma suçundan dolayı hapse attıracak kanıtın olduğunu müjdelemesiyle birlikte Adil, soluğu Furtuna konağında alır. Zarife Furtuna'dan delil o fotoğrafı ister. Zarife Furtuna ise Şerif'in hapse girmesinin tek delili olan o kareyi vermek için tek bir şart sunar; Fadime ile İso'yu boşatmak.

- İso'nun intikamını almasının bedelinin Oruç'un ellerinde olması, Eyüphan'ı ölümcül bir riske sokar. Oruç, Eyüphan'ın ellerini ve ayaklarını bağlayarak araç içerisinde savunmasız bırakarak Eyüphan'ı ölüme sürükler.