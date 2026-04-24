TRT1 kanalının vazgeçilmez dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, her hafta yayınlanan heyecan verici olaylarıyla diziyi reyting istatistiklerinde üst sıralara taşımayı başarıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyen senaryosuyla izleyenlerin en gözde dizileri arasında gelen Taşacak Bu Deniz'in, geçtiğimiz hafta ekranlara verilmemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan izleyiciler, fenomen dizinin yeni bölümünü izleyebilmek için bugünü iple çekmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle yeni bölümü ertelenen TRT1 dizisi Taşacak Bu Deniz, merakta bırakan gelişmeleriyle bu akşam her zamanki saatinde sevenleriyle buluşacak. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölüm 2. fragmanında neler oluyor? Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm fragmanı gelişmeleri neler? İşte 24 Nisan Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragman özeti:

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm 2. fragman yayınlandı! Taşacak Bu Deniz'de Eleni gerçekleri öğreniyor mu, yeni bölümde neler olacak? TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ertelenen yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak ve fragmanda dikkat çekici gelişmeler yaşanacak. Eleni ve Oruç arasındaki tatlı kıskançlıklar öne çıkıyor. Esme, Şerif'i çocuk satmaktan içeri tıkayacak kanıtın Zarife'de olduğunu öğreniyor ve Adil ile işbirliği yapıyor. Şirin Furtuna, Zarife'nin çocuk satma işinde olduğunu öğrenince onu konaktan kovuyor. Zarife, fotoğrafı verebilmek için tek şart olarak İso ile Fadime'nin boşanmasını öne sürüyor. Eleni'nin Yunan annesi karakolda Şerif'in çocuk sattığını ihbar ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma akşamlarının severek takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, iddialı oyuncu kadrosu ve heyecan verici senaryosuyla izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta TRT1 ekranlarında verilmeyen Taşacak Bu Deniz, bu hafta yeni bölümüne kaldığı yerden devam edecek.

Bu akşam (24 Nisan Cuma) saat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak olan Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölümde izleyiciler, yine kendilerini ekran başından alamayacak.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 25. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI!

Ekranların bir numaralı dizisi Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan 25. bölüm 2. fragmanında şu gibi gelişmelerin yaşandığı görülmektedir:

- Esme'nin Şerif'ten boşanmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuşan Esme'ye Adil ile evlenmesi için laf arasında takılmalar yapılır.

- Eleni ve Oruç arasında ise yaşanan tatlı kıskançlık ise fragmanın öne çıkan sahneleri arasında yerini alır.

Ambulans içerisinde bir hemşirenin "Oruç'a Canım hayırdır?" demesi üzerine Eleni, Oruç'a hesap sorarak o kızın kim olduğunu öğrenemeye çalışır.

- Şerif'i çocuk satmaktan içeri tıkayacak kanıtın olduğunu söyleyen Adil'e söyleyen Esme, bu kanıtın Zarife'de olduğunu söyler ve delil olan kareyi alabilmek için beraber işbirliği yaparlar.

- Şirin Furtuna ise çocuk satma işinde Zarife'nin işin içinde olduğunu öğrenerek onu konaktan kovar.

- Köşeye sıkışan Zarife, fotoğrafı verebilmek için tek şart olarak İso ile Fadime'nin boşanması gerektiğini öne sürer.

- Eleni'nin Yunan annesi karakolda Şerif'in çocuk sattığını ihbar ederek bomba bir gelişmeye imza atar.