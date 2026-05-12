OGM Pictures imzasını taşıyan yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak'ın oturduğu Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyenlere nefes aldırmadı. Geniş bir izleyici kitlesinin bulunduğu ve her hafta tüm kategorilerde birinci gelerek zirveyi kimseye bırakmayan Taşacak Bu Deniz'de herkesin uzun zamandır beklediği sahne nihayet gerçekleşti. Başrolünde Ava Yaman, Burak Yörük, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın rol aldığı Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin Adil ile Esme'nin kızı olduğunun ortaya çıkması büyük bir heyecana sebep oldu. Şerif'in Eleni'yi kaçırmasıyla birlikte onu kalana kadar sakin kalmak zorunda olduğunu kendini şartlayan Adil'in yeni hamlesi izleyiciler nazarında eli kulağında beklenirken dizinin yayınlanan 28. bölüm 2. fragmanında olay gelişmeler görüldü. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölüm 2. fragmanda neler olacak? Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni'yi öğrenen Adil nasıl davranacak? İşte, Taşacak Bu Deniz 28. bölüm 2. fragman gelişmeleri:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölüm 2. fragman yayınlandı! Esme ile Adil evleniyor mu? Taşacak Bu Deniz dizisinin 28. bölüm 2. fragmanında, Eleni'nin Adil ile Esme'nin kızı olduğunun ortaya çıkması ve kaçırılmasıyla yaşanan gelişmeler ele alınıyor. Esme, Adil'in hayatını kurtarmak için kurşunu yemeye razı gelir ve Eleni'nin kaçırılmasına üzülür. Esme, Eleni'nin kendi kızı olduğunu Adil'e söyler ve birlikte Eleni'yi bulmaya karar verirler. Fadime ve İso arasındaki romantik gelişmelerin başlangıcı gösterilir. Diziye yeni dahil olan Timur Volkov, Eleni'nin Gürcistan'a kaçırıldığı haberini Adil'e ulaştırır. Eleni, Şerif ve adamlarına karşı sürpriz hamleler yapar. Fragman sonunda Adil'in Esme'ye evlenme teklif ettiği sahne yer alır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK? TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM GELİŞMELER:İ

senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in yazdığı dram Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 8 Mayıs tarihli Cuma günü ekrana verilen bölümüyle sezon finali tadında bir bölüm yaşattı.

Şerif'in Adil'i vurmak isterken Esme'nin canını ortaya koyarak Adl'in önüne atlaması izleyiciler üzerinde şok etkisi bırakırken asıl heyecan verici olan Esme'nin 'Eleni' itirafı bölüme damga vuran en önemli gelişmelerden oldu.

Peki 15 Mayıs Cuma günü Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragman özeti:

- Adil'in hayatını kurtarmak için Şerif'in kurşununu yemeye razı gelen Esme, kendi acısından çok Eleni'nin kaçırılmasına dertlenir. Kızı Eleni'yi bulup kurtarabilmeyi canı gönülden isteyen Esme'nin Eleni'yi alıp ona kavuşabilmek için yapamayacağı bir şey kalmamıştır.

- Adil'in büyük sırrı öğrendiğinde nasıl bir tepki vereceğini kestiremediğinden endişe yaşayan Esme, Eleni'nin kendi kızları olduğunu söylemesiyle büyük bir vicdan yükünden kurtulur.

- Esme, Adil'e kızları Eleni'yi bulabilmeleri için gerekirse el ele verip bu dünyayı yakabileceklerini söyleyerek meydan okur.

- Yaşadıkları canına tak eden Esme,

- Öte yandan Fadime ise İso'ya iyice tutulmaya başlar. İso ve Fadime hayranları mest eden sahnede; İso'nun Fadime'nin saçlarını örmesi ve beraberinde Fadime'nin ise 'Ben bu uşağı istiyorum!' demesi bölümde esecek olan romantik rüzgarların başlangıcını ele verir.

- Diziye yeni dahil olan Timur Volkov karakteri ise Adil'e Eleni'nin Gürcistan'a kaçırıldığının haberini uçurur. Fragmanda Eleni'nin beklenmeyen sürpriz hamleleri ise en çok konuşulan sahnelerden biri olur.

Kaçırdıklarını kaçıracaklarına bin pişman eden Eleni, Şerif ve ve adamlarına yapmadığını bırakmaz. Şerif, kaldığı çiftliğin alarmını çalıştıran Eleni ile başı büyük derttedir.

- Oruç'un bunca karmaşa içerisinde Eleni'yi bulması ise iki karakter arasında duygusal yakınlığı yeniden günyüzüne çıkarır.

- Fragman sonunda Adil'in kızları Eleni'yi bulduklarına ona hayal ettiği şeyi vereceğini söylemesi Esme'de şaşkınlığa sebep olur.

-Esme, Adil'in bu hamlesinin arkasında gelecek olan şeyi merak ederek, 'Nasıl yani?' der. Bunun üzerine ise Adil 'Evleneceğiz!' cevabını vererek fragmanın en çarpısı sahnesine imza atar.