Taşacak Bu Deniz dizisi bu akşam var mı? 17 Nisan Taşacak Bu Deniz dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Televizyon kanallarında Cuma günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciler arasında sıkı sıkıya takip ediliyor. Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük’ün olduğu Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan heyecan verici bölümünden sonra dizinin fanları, yeni bölümün yayınlanmasını iple çekiyordu. Taşacak Bu Deniz dizisinin yayınlanan 25. Bölüm fragmanında gündeme gelen Fadime ile İso’nun boşanma durumu, Şerif’in hapse girebilmesi için Zarife’nin delil olan kareyi Esme ile Adil’e verip vermeyeceği ve Eleni’nin annesinin Hicran’ın olmadığını öğrenmeye yaklaşması dizinin heyecanını arttırır iken; dizinin yeni bölümünün bu akşam TRT1 ekranlarına gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan acılı olaydan sonra televizyon kanallarındaki pek çok dizi ve program yeni bölümlerini bu hafta askıya alıp, yayın günlerini değiştirdi. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi de yeni bölümü ertelenen diziler arasında var mı? 17 Nisan Cuma günü Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?
17 NİSAN CUMA TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?
TRT1 kanalının en sevilen dizi Taşacak Bu Deniz’in 25. bölümünün yayın tarihi normalde bu akşam (17 Nisan) iken; yaşanan üzücü okul saldırısı olayından sonra dizilerin birkaç gündür yeni bölümlerinin yayınlanmaması fenomen dizinin akıbetini de merak ettirdi.
Başta Şanlıurfa’da olmak üzere daha sonrada Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda can kayıplarımızın yaşanması televizyon kanallarındaki dizi ve programları da etkiledi.
Özellikle de suç temalı silahlı sahne, çatışma, kaos ve şiddete özendiren dizi içeriklerinde düzenlemeye gidilmesi kararına gidilen yayın politikasında; Eşref Rüya, Yeraltı gibi dizilerde yeni bölümlerinin durdurulma kararı alındı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi de bu akşam yayından kaldırılacak mı?
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
17 Nisan 2026 Cuma günü yeni bölümü yayınlanması beklenen Taşacak Bu Deniz’in bu akşam TV ekranlarında verilip verilmeyeceğine yönelik yapılan araştırmalar, arama motorunda giderek hız kazanıyor.
Sosyal medya platformunda fenomen dizinin 25. bölüm fragmanının her yerden kaldırılmasıyla birlikte dizinin fanları internette “Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı”, “Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman” sorularını gündeme taşıdı. Peki Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü iptal edildi mi? sorularının cevabını aradı.
TRT1 kanalının yayın akışında sabah saatlerinde Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü listede yerini alır iken; yayın akışında öğleden sonra yapılan bir değişiklik fark edildi.
TRT1 kanalının yayın akışından çıkarılan fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yerine Rafadan Tayfa: Kapadokya adlı sinema filmine yer verildi.
BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ’İN TEKRARI MI YOKSA YENİ BÖLÜMÜ MÜ YAYINLANACAK?
TRT1 kanalının resmi yayın akışında değişiklik yapıldığı için ne eski bölümü ne de yeni bölümü bu akşam TV ekranlarında izleyuicisiyle buluşmayacak.
Bu akşam TRT ekranlarında saat 20.00'da RAfadan Tayfa: Kapadokya filmi yayınlanacak.