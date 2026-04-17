Taşacak Bu Deniz dizisi bu akşam var mı? 17 Nisan Taşacak Bu Deniz dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Televizyon kanallarında Cuma günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciler arasında sıkı sıkıya takip ediliyor. Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük’ün olduğu Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan heyecan verici bölümünden sonra dizinin fanları, yeni bölümün yayınlanmasını iple çekiyordu. Taşacak Bu Deniz dizisinin yayınlanan 25. Bölüm fragmanında gündeme gelen Fadime ile İso’nun boşanma durumu, Şerif’in hapse girebilmesi için Zarife’nin delil olan kareyi Esme ile Adil’e verip vermeyeceği ve Eleni’nin annesinin Hicran’ın olmadığını öğrenmeye yaklaşması dizinin heyecanını arttırır iken; dizinin yeni bölümünün bu akşam TRT1 ekranlarına gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan acılı olaydan sonra televizyon kanallarındaki pek çok dizi ve program yeni bölümlerini bu hafta askıya alıp, yayın günlerini değiştirdi. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi de yeni bölümü ertelenen diziler arasında var mı? 17 Nisan Cuma günü Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?