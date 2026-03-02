Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Cuma günlerinin rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat cuma akşamı ekranlarında verilmedi. TRT1'in yayın akışında görülmeyen 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin müdavimleri, arama motorunda fenomen dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağına yönelik aramalar başlattı. "Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına cevap arayan izleyiciler, ekranların bir numaralı Karadeniz dizisinin yayın günü ve yeni bölüm tarihiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? TAŞACAK BU DENİZ'İN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerinde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ile Ava Yaman'ın yer aldığı fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, çarpıcı senaryosu ve üstün başarılı oyunculuk performansıyla izleyenlerin takdirini alıyor.

Her bölümü ayrı bir ilgi ve merak ile takip edilen Taşacak Bu Deniz dizisi fanları sosyal medyada bir hayli fazla iken diziye yönelik gelişmeler de ayrı bir ilgi ile takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanması gereken bölüm, TRT1 ekranlarında yer almayınca isyan eden izleyiciler, Taşacak Bu Deniz dizisi neden yok? gibi soruları aratmaya başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi neden yayınlanmadı?

Yeni bölümü 27 Şubat Cuma günü yayınlanması gereken Taşacak Bu Deniz dizisi yerine Sırbistan-Türkiye basketbol maçının ekrana taşınması, dizinin yeni bölümünü bir sonraki haftaya ertelenmesine neden oldu.

Yeni tanıtım fragmanın yayınlanmasıyla birlikte yayın tarihi de belli olan Taşacak Bu Deniz dizisi 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da sevenleriyle ekran karşısında buluşacak.

FENOMEN DİZİ TAŞACAK BU DENİZ'İN SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

Duygu dolu hikayesiyle izleyicilerin beğenisine sunulan rekortmen dizi Taşacak Bu Deniz'in çarpıcı senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kalemi ile yazılıyor.

Başarılı ve yetenek abidesi oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Çağrı Bayrak yapıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Deniz Baysal (Esme Furtuna)

Ulaş Tuna Aslantepe (Adil Koçari)

Ava Yaman (Eleni)

Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife)

Aytek Şayan (Şerif)

Onur Dilber (Gezep)

Erdem Şanlı (İso)

Hande Nur Tekin (Sevcan)

Burcu Cavrar (Hicran)