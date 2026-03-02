Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Taşacak Bu Deniz son bölümde meydana gelen Eleni ile Fadime'nin nefes kesici kaza sonrası heyecan dorukta iken dizinin yeni bölümü yayınlanmaması izleyiciler arasında tepkilere neden oldu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi neden yoktu? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm tarihi ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.03.2026
02:49
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
02:52

Cuma günlerinin rekortmen dizisi , 27 Şubat cuma akşamı ekranlarında verilmedi. 'in yayın akışında görülmeyen 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin müdavimleri, arama motorunda fenomen dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağına yönelik aramalar başlattı. "Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok, ne zaman?" sorularına cevap arayan izleyiciler, ekranların bir numaralı Karadeniz dizisinin yayın günü ve yeni bölüm tarihiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? TAŞACAK BU DENİZ'İN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerinde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ile Ava Yaman'ın yer aldığı fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, çarpıcı senaryosu ve üstün başarılı oyunculuk performansıyla izleyenlerin takdirini alıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Her bölümü ayrı bir ilgi ve merak ile takip edilen Taşacak Bu Deniz dizisi fanları sosyal medyada bir hayli fazla iken diziye yönelik gelişmeler de ayrı bir ilgi ile takip ediliyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Geçtiğimiz hafta yayınlanması gereken bölüm, TRT1 ekranlarında yer almayınca isyan eden izleyiciler, Taşacak Bu Deniz dizisi neden yok? gibi soruları aratmaya başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi neden yayınlanmadı?

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Yeni bölümü 27 Şubat Cuma günü yayınlanması gereken Taşacak Bu Deniz dizisi yerine Sırbistan-Türkiye basketbol maçının ekrana taşınması, dizinin yeni bölümünü bir sonraki haftaya ertelenmesine neden oldu.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Yeni tanıtım fragmanın yayınlanmasıyla birlikte de belli olan Taşacak Bu Deniz dizisi 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da sevenleriyle ekran karşısında buluşacak.

FENOMEN DİZİ TAŞACAK BU DENİZ'İN SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

Duygu dolu hikayesiyle izleyicilerin beğenisine sunulan rekortmen Taşacak Bu Deniz'in çarpıcı senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kalemi ile yazılıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

Başarılı ve yetenek abidesi oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Çağrı Bayrak yapıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden yayınlanmıyor?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Deniz Baysal (Esme Furtuna)

Ulaş Tuna Aslantepe (Adil Koçari)

Ava Yaman (Eleni)

Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife)

Aytek Şayan (Şerif)

Onur Dilber (Gezep)

Erdem Şanlı (İso)

Hande Nur Tekin (Sevcan)

Burcu Cavrar (Hicran)

#dizi
#trt1
#yeni bölüm
#yayın tarihi
#Taşacak Bu Deniz
#Medya
TGRT Haber
