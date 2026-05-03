Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? 8 Mayıs Cuma Taşacak Bu Deniz 27. bölüm gelişmeleri:

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlanan heyecan dolu bölüm finali sahnesi ile izleyenlerin nefesini kesti! Televizyon kanalları arasında izleyici kitlesinin en yoğun olduğu dizilerden olan Taşacak Bu Deniz, reyting sıralamalarında tüm kategorilerde birinci gelmeyi başarırken, Eleni’nin Adil’in kızı olduğunu öğreneceği an dizinin sıkı takipçileri arasında sabırsızlıkla bekleniyordu. Esme’nin herkesten sakladığı büyük sırrın çözülmesine ramak kaldığı şu günlerde yeni bölüm fragmanında; Eleni’nin ‘Adil, Şerif’i benim için size niye geri versin ben Adil’in nesiyim ki?’ diye sorguladığı sahne bölüme damgasını vuruyor! Tüm taşların yerine tek tek oturmaya başladığı Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde izleyenleri bekleyen yeni gelişmeler neler? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz dizisi 27. Bölüm gelişmeleri:
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Reytingleri coşturan Taşacak Bu Deniz’in 1 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, heyecan dolu anlar her hafta olduğu gibi bu haftada yine zirvede yaşandı.
Fadime ile İso’nun evliliğinin perde arkasındaki gerçeğin ortaya çıkması, Oruç’un İso’nun intikamını almak için Eyüphan’a ceza kesmesi ve beraberinde Eyüphan’ın verdiği yaşam mücadelesi en gerilimli anlardan biri olmuştu.
Öte yandan Eleni’nin Oruç’a gerçekleri söylemesi için son kez şans vermesi, Oruç’un da bunu kullanamaması Eleni’nin gözünde Oruç’u silmeye yaklaştırdı.
Esme’nin ise Şerif’i hapse tıkamak için elindeki tüm kozları kullanması dizinin yeni bölümüne dair merakları iyice arttırdı.
Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT1 ekranlarının sevilen projelerinden olan Taşacak Bu Deniz, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyen konusuyla izleyiciler arasında beğeniyle takip edilmeye devam ediyor.
İzleyicilerin her bölümünü ayrı bir merak ile takip ettiği Taşacak Bu Deniz’in heyecan verici son bölümünden sonra izleyiciler, gözlerini bir hafta sonra ekranda yayınlanacak olan bölüme dikti.
Peki Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölümde ne olacak?
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanında öne çıkan sahneler şu şekildedir:
-Şirin Furtuna’nın Behçet ve yandaşlarına Eleni’nin kılına zarar vermeden kaçırma emrini vermesi Koçari’lileri ayaklandırır.
Koçari halkı, hayatlarını kurtaran Doktor Eleni’yi bulabilmek için büyük bir mücadele gösterir.
- Şirin Furtuna’nın Oruç’a “Amcanı sal, Eleni’yi al” demesi, ilk kez Oruç’u babaannesine karşı bu kadar öfkeden köpürtür.
- Esme’nin ise Adil’e ‘’Şirinum bunu bana nasıl yapar?’’ feryadı, Adil’in şüphelerini arttırır.
- Koçari uşaklarından birinin Adil’e “Eleni senin neyin?” diye sorması üzerine Esme’nin ‘’Kızım!’’ demesi fragmanın en çarpıcı sahnelerinden olur.