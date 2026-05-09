TRT1 kanalının dikkat çeken projelerinden olan Taşacak Bu Deniz dizisi 27.bölümde, gerilim ve heyecan duyguları bu akşam zirveye yükseldi! Cuma günlerinin en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'de izleyicilerin uzun zamandır bekledikleri sahne bu akşam TRT1 ekranlarında yerini aldı. Adil'in Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenmesi, Şerif'in Adil'i vurmak isterken canını hiçe sayan Esme'nin Adil'in önüne atlanarak vurulması ve Eleni'nin Adil ile Esme'ye kavuşamadan yeniden kaçırılması diziyi ekran başında soluksuz izleyenlerin tansiyonunu çıkardı! Bomba bir bölümden sonra izleyiciler, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı için arayışa koyulur iken dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde meydana gelecek yeni gelişmelere yönelik merakları da iyiden iyiye arttırdı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümde ne oldu? Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil, Eleni'yi nasıl öğrendi? Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölüm özeti! TRT1'in Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölümde Adil'in Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenmesi ve Esme'nin vurulması gibi olaylar yaşandı. Adil, Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrendi. Şerif, Adil'i vurmak isterken Esme, Adil'in önüne atlayarak vuruldu. Eleni, Adil ile Esme'ye kavuşamadan yeniden kaçırıldı. Esme, Adil'in kucağında iken Adil'e telefonunu açıp dinle demesiyle Adil, Eleni'nin söylediği şarkıyı duyarak gerçekleri anladı. Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölümü 15 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak.

Nefes kesen bir bölümün geride bırakıldığı 8 Mayıs akşamında izleyiciler, Taşacak Bu Deniz'i izlerken kendilerini ekran başından bir an oldun ayıramadı.

Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölüm yayınlanır yayınlanmaz dizinin final sahnesi şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi bölümünün son sahnesinde neler yaşandı? Adil, Eleni'yi nasıl öğrendi?

Şerif'e karşılık Eleni'nin teslim edileceği büyük günde Şerif, yine yapacağını yapar. Hicran'ın da yardımıyla silaha ulaşan Şerif, Adil'i vurmak için harekete geçer. Eleni'yi salar gibi yapıp cebinden çıkardığı tabancayla Adil'i vuracağı sırada, Adil'in önüne atlayan Esme canıyla büyük bir yaşam savaşına girer.

Hayati tehlikesi olan Esme'nin Adil'in kucağında iken ağzından dökülen cümleler, Adil'in adeta dünyasını başına yıkar. Esme acı içinde kıvranırken Adil'e telefonumu aç ve dinle demesiyle Adil'in Eleni'nin söylediği şarkıyı işitmesi ve taşları bir biri yerine oturması heyecanı doruklara taşırken Adil'in kendi telefonundan Esme'nin hamileliğinde söylediği şarkıyla karşılaştırması ve gerçeklerin günyüzüne çıkması geceye damgasını vurdu!

Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk bölümlerinden beri izleyicilerin Adil'in gerçekleri öğrenmesi için sabırsızlandığı bu sahne, bölüm sonunda en çok konuşulan sahnelerden biri olarak trendlere taşındı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 kanalının güçlü ve iddialı yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi, herhangi bir farklılık olmadığı müdddetçe her cuma akşamı saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölümü, 15 Mayıs Cuma akşamı TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.