TRT1 kanalının ilgiyle takip edilen yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciler arasında beğenerek izlenmeye devam ediyor. İddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyen hikayesi, karadeniz temalı diziyi reytinglerde zirve noktaya ulaştırırken dizinin yayınlanan son bölüm gelişmeleri, sosyal medya üzerinde geniş bir yankı buluyor. 8 Mayıs Cuma akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde, milyonların beklediği bir sahne olan Eleni'nin Adil'in kızının olduğunu öğrenmesi, geceye imzasını atıyor! Peki Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölümde başka ne oldu? Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme'nin akıbeti ne olacak? Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal'dan açıklama geldi mi? TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Eleni'nin Adil'in kızı olduğu ortaya çıkarken, Esme vuruldu. Şirin Furtuna'nın planı sonucu, Şerif, Eleni'yi kaçırma emri verdi. Hicran aracılığıyla silahlanan Şerif, Eleni'yi Adil ve Esme'ye salar gibi yaparak Adil'e silah çekti. Esme, Adil'in önüne siper olarak Şerif tarafından vuruldu. Ölüm kalım savaşı veren Esme, Adil'e Eleni'nin hamilelik şarkısıyla Eleni'nin şarkısını karşılaştırmasını söyledi. Adil, Eleni'nin kendi kızı olduğundan emin oldu. Esme'nin vurulması, oyuncu Deniz Baysal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE REYTİNGLERİ UÇURAN SAHNE!

Şirin Furtuna'nın planlamasına göre oğlu Şerif'in hapse girmemesi adamlarına Eleni'yi kaçrıma emrini vermesi, dizinin dikkat çeken sahnelerinden biri olmuştu. Eleni'ye karşılık oğlu Şerif'in takas edilmesini öne süren Şirin Furtuna'nın planında olaylar bambaşka bir boyuta taşınır.

Şerif, Adil'in Eleni'yi öğrenmesiyle kimseyi sağ bırakmayacağına yönelik Hicran'ın aklına girer. Buluşma mekanına herkesten gizli bir şekilde Hicran araclığıyla yanına silah sokturan Şerif, Eleni'yi Adil ve Esme'ye salar gibi yaparak Adil'e silahı çeker.

Durumu fark eden Esme, Adil'in önüne siper olarak Şerif tarafından vurulur. Ağr bir kurşun darbesi yiyen Esme'nin o hali karşısında başta Adil ve Eleni olmak üzere büyük bir şok geçirirler.

Ancak, asıl büyük şok daha sonra başlar. Adil'in kucağında ölüm kalım savaşı veren Esme, yarım ağız Adil' 'Telefonu aç ve dinle' mesajını verir. Eleninin şarkı söylerkenki halini dinleyen Adil için Esme şarkının sözlerine bak der güçlükle.Eleni'nin kendi kızı olduğunu anlasa da şüphelerinin geçreğe dönüştüğünü bir türlü kendine konduramaz.

Ses kaydını dinler dinlemez eli kendi telefonuna giden Adil, Esme'nin hamilelikte söylediği şarkıyla Eleni'nin videosunu karşılaştırır. Herkesin merakla beklediği o sahne nihayet günyüzüne çıkar ve Adil Eleninin kendi kızı olduğu konusunda net bir kanıya varır. Peki Esme'ye ne olacak?

TAŞACAK BU DENİZDE ESME ÖLÜYOR MU? DENİZ BAYSAL, TAŞACAK BU DENİZ'E VEDA MI EDİYOR?

Adil'in önüne atlayarak hayatından vazgeçen Esme'nin durumu dizinin sıkı takipçileri arasında merak konusu olur.

Taşacak Bu Deniz dizisi bölüm finali sahnesinde Esme'nin ağır bir şekilde vurulması, dizinin sevenleri arasında endişelere neden olur. Peki Taşacak Bu Deniz'de Esme ölecek mi, Esme'ye ne olacak?

DENİZ BAYSAK TAŞACAK BU DENİZ'DEN AYRILIYOR MU? BAYSAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

TRT1 kanalının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme rolünü üstlenen oyuncu Deniz Baysal'ın vurulduğu sahne ünlü ismin diziye devam edip etmeyeceği konusundaki şüpheleri arttırdı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin başarılı oyuncusu Deniz Baysal'ın diziye veda edip etmeyeceği dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılsa da şuan için ünlü oyuncudan yana herhangi bir paylaşım ya da açıklama bulunmuyor.