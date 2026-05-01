Taşacak Bu Deniz dizisinde Eyüphan ölecek mi? Batuhan Bayar, Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu?

TRT1 ekranlarının gözde dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, yıldız oyuncu kadrosu ve hayranlık bırakan oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrolünde Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin yayınlanan son bölüm gelişmelerinde; Eyüphan'ın cezasını İso'nun abisi Oruç kesmişti. Kısasa kısas uygulayan Oruç Furtuna'nın Eyüphan'ın cezasını kesmesiyle birlikte Koçarilerde ise ortalık hepten birbirine girdi. Oruç'un Eyüphan'ın canına kast etme girişimini duyan Gezep ise kendisini öldürmek istemesine rağmen canını kurtarmasına rağmen Eyüphan'ı neden öldürmek istediğine anlam veremez. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinde Eyüphan'ın durumu ne olacak? Eyüphan ölecek mi, Batuhan Bayar diziden ayrılacak mı?
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE EYÜPHAN ÖLECEK Mİ?
Fadime'nin belalı aşığı Eyüphan'ın, İso'yu öldürmeye kalkıştığı hain planda az kalsın kazaya kurban gidecek olan Fadime'ye bunu yapanın ortaya çıkmasıyla birlikte işler iyice kızışır.
İso'nun ölüme sürüklenmesini isterken Fadime ile Eleni'nin kaza geçirmesine neden olan Eyüphan'ın, aracın frenlerini kestiğinin ortaya çıkması kendi sonunu hazırladı.
ORUÇ, EYÜPHAN'IN CEZASINI KESİYOR!
Yapılan her şeyin bir bedelinin olduğu Koçariler'de Eyüphan'ın bu girişimi, Furtunalılar arasında da büyük bir yankı bulur.
Oruç Furtuna, hayatındaki en değerli varlıklarından biri olan kardeşi İso'nun canına kast edenin Eyüphan olduğunu öğrenmesiyle birlikte kısasa kısas uygular ve onu ölüme terk eder.
Eyüphan'ı elleri ve ayakları bağlı bir şekilde araç içerisinde bırakarak, ölüme terk etmesi izleyiciler arasında da gerilim dolu dakikalara neden olur.
EYÜPHAN'IN HİKAYESİ BİTİYOR MU?
Bu kritik gelişme sonrasında dizinin sıkı takipçileri Eyüphan'ın akıbetini merak etmeye başladı.
EYÜPHAN TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZONDA VAR MI?
Sezon sonuna doğru yaklaştığımız bu bölümlerde Eyüphan'ı oynayan genç isim Batuhan Bayar'ın Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda yer alıp almayacağı, dizide yaşanan gelişmelerle beraber araştırılmaya başlandı.
Peki Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezonda Eyüphan olacak mı?
BATUHAN BAYAR, TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eyüphan rolünü üstlenen oyuncu Batuhan Bayar'ın diziye devam edip etmeyeceğine yönelik herhangi bir paylaşım ya da açıklaması şuan için görülmüyor.
Taşacak Bu Deniz dizisinin ilerleyen bölümlerinde Eyüphan'ın akıbetinin netlik kazanması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekranların güçlü yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi, her cuma akşamı saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.