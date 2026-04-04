Taşacak Bu Deniz rakiplerini yuttu! 3 Nisan Cuma reytinglerde tarihi rekor

3 Nisan Cuma akşamı ekranlarda rekor bir başarı yaşandı. TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, sadece birinciliği almadı aynı zamanda 15. 56 reytingle tüm rakiplerini adeta yuttu. Kızılcık Şerbeti dizisi, en yakın rakibi olan Taşacak Bu Deniz'in özet bölümünden bile daha az oranda sonuçlar aldı. Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti dizisi, sosyal medyaya 3 Nisan Cuma reyting sonuçlarıyla damga vurdu. İşte detaylar...
 

Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti gibi dikkat çeken dizilerin arasından sıyrılarak, tek başına zirveye oturan Taşacak Bu Deniz, özellikle son bölümüyle ekran başındaki milyonları koltuklara çiviledi. 15. 56'lık ABC1 reytingiyle imkansızı başaran dizi, ezeli rakiplerini solladı. Özellikle Kızılcık Şerbeti cephesinde şaşkınlık oluşturan bu oran, sosyal medyada anında gündem oldu. İşte 3 Nisan Cuma günü reytinglerinde tarihi bir rekor kıran Taşacak Bu Deniz başarısına dair merak edilenler...

TAŞACAK BU DENİZ RAKİPLERİNİ YUTTU! 3 NİSAN CUMA REYTİNGLERİNDE TARİHİ BAŞARI

3 Nisan Cuma akşamında açıklanan veriler, dizi severleri şaşkına uğrattı. ABC1 kategorisinde 15. 56 gibi muazzam puan toplayan TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, Total'de 14.01 ve AB grubunda da 14.36 puan alarak her yerde zirveye oturdu. Taşacak Bu Deniz'e gelen bu oranlar, Cuma akşamının lider dizisini de resmen kanıtlamış oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ VE ARKA SOKAKLAR SAF DIŞI KALDI

3 Nisan Cuma akşamına dair gelen reyting sonuçlarında ise ekranların uzun soluklu iki dizisinde saf dışı kalarak şaşırttı. Gecenin en büyük şoku ise 3 dikkat çeken dizinin arasındaki fark oldu. Kızılcık Şerbeti Total'de 6. 12 reytingle 3 sırada yer aldı. Bununla beraber dikkat çeken bir diğer detay da Taşacak Bu Deniz dizisinin özet bölümünün bile, Kızılcık Şerbeti dizisinin önüne geçmesi oldu.

Ayrıca ekranların asırlık çınarı olarak bilinen Kanal D ekranlarına yıllardır damga vuran Arka Sokaklar dizisi de 5. sırada yer alarak, rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

TRT 1 ekranlarının reyting zirvesine yerleşen Taşacak Bu Deniz kadrosunda bulunan isimler şu şekilde;

Ulaş Tuna Astepe - Adil Koçari

Deniz Baysal - Esme Furtuna

Burak Yörük - Oruç Furtuna

Ava Yaman - Eleni

Aytek Şayan - Şerif

Yeşim Ceren - Zarife

Onur Dilber - Gezep

Gamze Süner Atay - Şirin Furtuna

Erdem Şanlı - İso

Zeynep Atılgan - Fadime Koçari

Hakan Salınmış - Amirum Dayı

Burcu Cavrar - Hicran

Ali Öner - Gökhan

Hande Nur Tekin - Sevcan

 

TAŞACAK BU DENİZ NEYİ ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz hikayesiyle yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisini ekrana kilitlemiş durumda. Ekim 2025 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin hikayesi ise oldukça dikkat çekici.

Kökenlerini arayan Eleni, Karadeniz Trabzon'a gelir. Furtuna ve Koçari ailelerin kan davası sebebiyle imkansız aşkları konu alan hikayede, Eleni'de ailesini bulmak için birçok tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalır.

Bununla beraber yıllar süren husumet sonrası yolları ayrı düşen Esme Furtuna ve Adil Koçari'nin tutkulu sevdası, hikayenin merkezinde yer almaktadır. Annesi ve babasının Esme ve Adil olduğunu bilmeyen Eleni, gerçekleri ortaya çıkarmak için tüm gücüyle savaşır.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN, HANGİ KANAL?

Taşacak Bu Deniz dizisi her Cuma yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.  20:00'de başlayan dizinin geçmiş bölüm ve fragmanları ise TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. 3 Nisan Cuma günü 23. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ise 10 Nisan Cuma olarak ekranlara gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ TRT 1 EKRANLARINDA FIRTINALAR ESTİRİYOR

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in Trabzon ilçesinde tüm hızıyla çekimlerine devam ediyor. Özellikle yayınladığı 23. bölümle kendinden söz ettiren dizi, reyting listelerinde de 1. sıraya yerleşerek, başarısını taçlandırdı.

10 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölüm, daha şimdiden izleyicisini heyecanlandırmışken, verilen fragman sosyal medyada rekor izlenmeye ulaştı bile. 

