Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz 28. bölümde bomba sahne: Adil, Eleni'yi öğrendi!

TRT1 kanalının iddialı dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümündeki heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de Eleni’nin kaçırılması, Adil’in Niko’nun DNA test sonucunu açıklamasıyla taşları bir bir yerine oturtması ve bu konuda Fadime’den yardım istemesi gerilimi hat safhaya çıkardı. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra verildiği Taşacak Bu Deniz’in bölüm finali izleyicilerin nefesini keserken, dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanına yönelik yapılan arayışlar çoğaldı. Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölüm finalinde; Esme'nin vurulması, Eleni'nin yeniden kaçırılması ve en önemli sahne olan Adil'in Eleni'nin kızının olduğunu öğrenmesi geceye damgasını vurdu! Peki Taşacak Bu deniz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz dizisi 28. bölüm nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak?

Cuma günlerinin reyting rekortmen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başında nefessiz bıraktı.

Başrolünde Ava Yaman, Burak Yörük, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin rol aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, 8 Mayıs Cuma akşamı ekrana verilen 137. bölüm bitimi ile beraber dizinin sıkı takipçilerini de arama motoruna yönlendirdi.

TRT1 kanalının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm fragmanı, bölüm sonlanır sonlanmaz TV ekranında ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde Eleni'nin kaçırılması ve Eleni'ye karşılık Şerif'in serbest bırakılacağı anlaşmada; Hicran'ın da yardımıyla silaha ulaşan Şerif'in Adil'i vuracağı esnada önüne Esme'nin atlaması izleyenler üzerinde şok edici bir sahne yaşatır.

Çocukluğundan beri tek sevdası Esme olan Şerif, Adil'i vurmak isterken Esme'yi ağır bir şekilde yaralamasıyla hayatının şokunu yaşar. Ancak, yine de elindeki tek kozu olan Eleni'yi bırakamaz ve oradaki herkese silah doğrultarak Eleni'yi yeniden kaçırır.

Eleni'nin kaçırılması ve Esme'nin vurulmasıyla birlikte izleyicilerde gerilim duygusu hat safhaya ulaşırken, Esme'nin adil'in kucağında iken 'Telefonu aç ve dinle' mesajı herkesin merakla beklediği o sahneyi beraberinde getirir.

Eleni'nin hamileyken ona söylediği türküyü seslendirdiği parçayı dinleyen Adil, Esme'nin ne demek istediğini itiraf etmesi konusunda ısrarcıdır.

Eleni'nin Esme ile kendi kızlarının olduğunun şüphesi artık neredeyse tamamen netleştiği o sahnede Adil, kendi telefonundan Esme'nin hamileliğinde Eleni'ye karşı söylediği türkü ile karşılaştırır ve kendisinden saklanan o büyük sırrı nihayet öğrenir.