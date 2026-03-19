Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 20 Mart Taşacak Bu Deniz dizisi neden yok?

TRT1 ekranlarının en gözde dizisi Taşacak Bu Deniz hayranlarını üzen haber geldi. Heyecan dolu gelişmeleriyle izleyenlerin ekran başından ayrılamayacağı Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin gerçeklere uyanmasının yakın olduğu 22. bölümde heyecan dolu sahneler ardı sıra gelecek. Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün olduğu fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki detay izleyicileri üzdü.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ BU HAFTA VAR MI? 20 MART CUMA GÜNÜ TAŞACAK BU DENİZ YAYINLANACAK MI?

Cuma günlerinin bir numaralı dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü iple çeken izleyiciler, sevilen dizinin birkaç saat öncesinde yayınlanan fragmanı ile birlikte dizinin bu hafta yayınlanmayacağını da öğrenmiş oldu.

Eleni'nin Hicran'ı anne olarak hissetmediğini, Şerif'in avukatı satın aldığını, Fadime'nin İso ile beraber Eyüphan'a ceza verecek olmaları ve Adil'in Esme'ye 'Haydi, Boşan gel 'sözlerinin damga vurduğu fragmanda belirtilen yayın günü dikkat çekti.

Yayınlanan bilgiler doğrultusunda yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği iddialı dizi Taşacak Bu Deniz'in bu hafta ekranlara verilmeyeceği izleyicileri üzdü.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NEDEN YOK? TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her cuma akşamı TRT1 ekranlarında yerini alan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta bayrama denk gelmesi sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayacak.

Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölümüyle haftaya cuma (27 Mart) tarihinde yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

20 MART TRT1 YAYIN AKIŞINDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?

05:38 İstiklal Marşı

05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:35 Avrupalı Müslümanlar

06:55 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

14:20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

19:35 Ana Haber (Canlı)

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Bir Zamanlar İstanbul

23:15 Vefa Sultan

01:30 Gönül Dağı

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:05 Sahur Bereketi (Canlı)

05:35 Kapanış