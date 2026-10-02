Taşacak Bu Deniz yeni sezon oyuncuları kim? Yeni karakterler merak edildi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonun ardından Adil, Esme ve Eleni'nin hikâyesinde yeni bir dönem başlarken, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadeleye üç yeni karakter dahil oluyor. Yeni sezonda Ayla Baki Emriye Varoğlu, Buse Sinem İren Huriye Varoğlu, Ali Önsöz ise Cengiz Volkov karakterine hayat veriyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON BAŞLIYOR

TRT 1'in yayın bilgilerinde Taşacak Bu Deniz'in cuma günleri saat 20.00'de ekrana geldiği görülüyor. İkinci sezonun ilk bölümü olan 32. bölüm de 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

Tarih Gün Bölüm Yayın saati 2 Ekim 2026 Cuma 32. bölüm 20.00 9 Ekim 2026 Cuma 33. bölüm 20.00 16 Ekim 2026 Cuma 34. bölüm 20.00 23 Ekim 2026 Cuma 35. bölüm 20.00 30 Ekim 2026 Cuma 36. bölüm 20.00

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON OYUNCULARI KİM?

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon kadrosuna katılan yeni oyuncular ve karakterleri şöyle:

Ayla Baki – Emriye Varoğlu

Buse Sinem İren – Huriye Varoğlu

Ali Önsöz – Cengiz Volkov

Yeni karakterlerin gelişiyle birlikte Adil ve Esme'nin ilişkisi başta olmak üzere Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki çatışmanın daha da genişlemesi bekleniyor. Özellikle Emriye'nin Adil'in Esme ile evliliğine karşı çıkması, Huriye'nin Adil'e yönelik planları ve Cengiz Volkov'un Şerif Furtuna'nın tarafında yer alması yeni sezonun dikkat çeken gelişmeleri arasında bulunuyor.

EMRİYE VAROĞLU KİMDİR, AYLA BAKİ KİM?

Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Varoğlu, Adil Koçari'nin halası ve süt annesi olarak hikâyeye dahil oluyor. Yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye, güçlü ve sert karakteriyle yeniden ortaya çıkıyor. Adil'i kendi oğlundan ayırmayan Emriye, yeğeninin Esme ile evlenmesini kabul etmiyor.

Emriye'nin Koçari'ye dönüşüyle birlikte Adil ve Esme'nin ilişkisinde yeni bir sınav başlayacak. Karakter, Adil'in Şerif Furtuna'nın eski eşi Esme ile evlenmesini kabul edilemez bir durum olarak görürken, ikilinin arasını bozmak için mücadele edecek. Yeni bölüm özetinde de Adil'in ailesini korumak için Timur'la karşı karşıya geldiği ve Emriye'nin gelişiyle Esme'nin yeniden mücadeleye hazırlandığı görülüyor.

HURİYE VAROĞLU KİMDİR, BUSE SİNEM İREN KİM?

Buse Sinem İren'in canlandırdığı Huriye Varoğlu, Emriye ile birlikte Koçari ailesinin hayatına dahil oluyor. İlk bakışta sıcak, sevecen ve becerikli bir görüntü veren Huriye'nin gerçekte oldukça hesapçı bir karakter olduğu belirtiliyor. Girdiği ortamlarda kısa sürede insanlarla yakınlık kurabilmesi, karakterin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Huriye'nin hikâyesindeki en önemli isimlerden biri ise Adil Koçari olacak. Karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeyi bilen Huriye, Koçari ailesindeki gelişmeler üzerinden kendi planlarını hayata geçirmeye çalışacak. Böylece Emriye'nin Adil ve Esme'nin ilişkisine yönelik tavrıyla Huriye'nin hamleleri aynı hikayede birleşerek aile içindeki gerilimi artıracak.

CENGİZ VOLKOV KİMDİR, ALİ ÖNSÖZ KİM?

Ali Önsöz'ün canlandırdığı Cengiz Volkov, Timur Volkov'un oğlu olarak Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunda hikâyeye dahil oluyor. Moskova'da doğup büyüyen ve Londra'da eğitim alan Cengiz, dört dil bilen genç bir avukat olarak tanımlanıyor. Babasının aksine fiziksel güç yerine zekâsını ve hukuki bilgisini kullanması karakterin öne çıkan yönlerinden biri olacak.

Cengiz, insanların zayıf noktalarını fark edebilmesi ve hukuki metinlerdeki açıkları bulabilmesi sayesinde Şerif Furtuna'nın önemli kozlarından biri haline gelecek. Timur Volkov'un zor kullanarak ulaşamadığı noktalara Cengiz'in bilgisi ve stratejileriyle ulaşmaya çalışması bekleniyor. Karakterin Eleni ile karşılaşması ise yeni sezondaki dikkat çekici hikâyelerden birini oluşturacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunun ilk bölümünde Adil'in ailesini kurtarmak için Timur Volkov'la verdiği mücadele daha da büyüyecek. Esme ise yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle gelen Emriye'nin ardından yeniden mücadeleye hazırlanacak. Birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izlerinin ortaya çıkması, hikâyedeki çatışmanın kapsamını genişletecek.

Hapishanedeki Şerif Furtuna ise kurduğu planın adımlarını atmaya devam edecek. Adil'in karşısındaki düşman cephesinin genişlemesiyle birlikte Esme, Adil ve Eleni'nin kurmaya çalıştığı aile de yeni sınavlarla karşı karşıya kalacak. Yeni sezonda yalnızca aileler arasındaki mücadele değil, Adil ve Esme'nin birbirlerinden vazgeçmeme çabası da hikâyenin önemli başlıklarından biri olacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonu 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Yeni sezon, 32. bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak.

TAŞACAK BU DENİZ'E YENİ KATILAN İSİMLER

Dizinin ikinci sezonunda Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz kadroya dahil oldu. Ayla Baki Emriye Varoğlu'nu, Buse Sinem İren Huriye Varoğlu'nu, Ali Önsöz ise Cengiz Volkov'u canlandırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ EMRİYE, HURİYE VE CENGİZ KİMDİR?

Emriye Varoğlu, Adil'in halası ve süt annesi olarak Koçari ailesine geri dönerken Huriye Varoğlu da onunla birlikte hikâyeye dahil oluyor. Cengiz Volkov ise Timur Volkov'un oğlu ve Şerif'in yanında yer alacak genç bir avukat olarak yeni sezonda dengeleri değiştirecek.