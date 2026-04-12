Taşacak Bu Deniz'de Fatih Furtuna, Eren Vurdem mi olacak? Fatih Furtuna rolü için Eren Vurdem'den açıklama geldi mi?

Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başında toplamaya devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansları ve iddialı senaryosuyla izleyicilerin dikkatinin daha ilk günden çekmeyi başaran Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosuna 'Fatih Furtuna' rolüyle dahil olması beklenen yeni isim izleyicileri sabırsızlandırıyor. Furtuna konağının en az Şerif kadar karanlık olan adamlarından olan Fatih Furtuna'nın Rusya'daki Koçari baskınında iz sürmesi gizemli karakterin kim olduğuna yönelik merakları ikiye katlarken, dizinin sıkı fanları şüphelendikleri isim olan Eren Vurdem'in sosyal medya paylaşımlarını kurcalıyor. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinde Fatih Furtuna rolünün sahibi belli mi? Taşacak Bu Deniz dizisinda Fatih Furtuna kimdir? Taşacak Bu Denizda Fatih Furtuna Eren Vurdem mi olacak?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE FATİH FURTUNA'YI KİM OYNAYACAK?

Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün olduğı Taşacak Bu Deniz dizisinde birbirinden güçlü isimler kadroda yerini doldururken dizinin ilk bölümlerinden beri oyuncu şemasında belirtilen Fatih Furtuna'nın kim olduğu merak ediliyor.

Fatih Furtuna karakterinin Taşacak Bu Deniz dizisinin hikayesine kaçıncı bölümde dahil olacağı merakla beklenir iken dizinin senaryosunda kritik bir rol üstlenecek olan Fatih Furtuna'nın kim olduğu arama motorunda yoğunluklu olarak araştırılmaya devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz dizisini yakından takip eden ve gerek fragmanlarda gerek oyuncularının sosyal medya paylaşımlarındaki detayları kaçırmayan sıkı izleyiciler, şimdi de Fatih Furtuna'yı mercek altına aldı.

SÖZ DİZİSİNİN BAŞARILI İSMİ EREN VURDEM, TAŞACAK BU DENİZ'E Mİ GELİYOR? FATİH FURTUNA KİM?

X ve Instagram hesapları başta olmak üzere Taşacak Bu Deniz'de 'Fatih Furtuna' rolü için iz süren dizi fanları, dizinin önümüzdeki bölümlerinde dahil olması beklenen Fatih Furtuna karakteri için ekranların yakışıklı sarışın oyuncusu Eren Vurdem olabileceğini öne sürüyor.

Hem Karadenizlilere benzeyerek sarışın olması hem de İso ve Oruç'a fiziksel olarak benzeyebilecek en ideal isimlerden biri olan Eren Vurdem'in Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni karakteri Fatih Furtuna olarak bakılıyor.

Sosyal medya kullanıcıların çoğunluğu, bir süredir Taşacak Bu Deniz dizisinin fan paylaşım sayfalarında; gizemli ve bir o kadar da tehlikeli kişiliğiyle hikayenin seyrini değiştirecek olan Fatih Furtuna'nın Eren Vurdem olabileceğini ön görüyor. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinin Fatih Furtuna'sı gerçekten oyuncu Eren Vurdem mi olacak?

TAŞACAK BU DENİZ'İN FATİH'İ OLACAĞI İDDİA EDİLEN EREN VURDEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yüksek takipçili Instagram hesabında özel hayatını hayranlarıyla paylaşmaya devam eden ünlü oyuncu Eren Vurdem'in henüz Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alıp almadığına yönelik hehangi bir paylaşımı ya da açıklaması bulunmamaktadır.

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fatih'inin dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpriz bir şekilde izleyiciyle buluşması bekleniyor.