Taşacak Bu Deniz'e kısa bir ara! Bugün yeni bölümü yayınlanmayacak

Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölüm fragmanı seyircisini meraklandırdı. Bugün yeni bölümünün yayınlanması beklenen dizi, oynanacak Sırbistan – Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması nedeniyle yayın akışından çıkarıldı.
Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanmayacak. Oynanacak Sırbistan – Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle dizisi yayın akışından kaldırıldı.
27 Şubat Cuma günü yayınlanması planlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümünün, son değişiklikle birlikte 6 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Deniz Baysal,
Ulaş Tuna Astepe,
Burak Yörük,
Ava Yaman,
Yeşim Ceren Bozoğlu,
Erdem Şanlı,
Aytek Savan,