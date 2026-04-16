Taşacak Bu Deniz dizisinde çoğu sahnede beraber rol alarak, ekranların en çok yakıştırılan çiftlerinden olan İso ile Fadime'ye olan ilgi sosyal medyada giderek artıyor. Hafif eserikli, komik ve yerine göre de sert görünümlü karakterleriyle kendilerinden bahsettiren İso ile Fadime çiftinin dizinin son bölümlerinde duygusal yakınlaşmanın artmasıyla birlikte izleyiciler mest olurken dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki bir detay akılları karıştırdı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki boşanma sahnesi sosyal medyanın gündemine oturur iken; dizinin sıkı takipçileri, önümüzdeki bölümlerde görülebilecek olann İso ile Fadime'nin boşanma iddialarıyla şimdiden endişelenmeye başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime ile İso'ya ne olacak? Fadime ile İso boşanacak mı?

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz'de İso ile Fadime boşanacak mı? Sosyal medyayı ikiye bölen sahne tepki topladı Taşacak Bu Deniz dizisindeki İso ve Fadime çiftinin boşanma ihtimali, yeni bölüm fragmanında yer alan boşanma sahnesi ve geçmiş bölümlerdeki gelişmeler nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan boşanma sahnesi akılları karıştırdı. Zarife Furtuna, Esme'nin istediği delili verebilmek için İso ile Fadime'nin boşanmasını şart koştu. Geçtiğimiz bölümlerdeki bir mezarlık sahnesinde Fadime'nin İso ile neden evlenmek zorunda kaldığını anlatması ve Eyüphan'ın gizlice kayda alması boşanma iddialarını kuvvetlendirdi. Eyüphan, ses kaydını Adil'e dinletmekle tehdit etti. Sosyal medyada İso ve Fadime'nin ayrılmaması yönünde tepkiler gösteriliyor. Taşacak Bu Deniz dizisi her Cuma günü yayınlanıyor, yeni bölümü 17 Nisan Cuma günü ekrana gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ'DE İSO İLE FADİME BOŞANIYOR MU?

Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan son bölüm fragmanı, İso ve Fadime hayranlarını ayağa kaldırdı. Esme'nin Şerif'i hapse attırabilmek için Zarife Furtuna'dan istediği delil olacak olan fotoğraf ile birlikte Zarife Furtuna'nın koyduğu şart, dizinin hikayesindeki gelişmeleri doğrudan etkileyecek.

Zarife Furtuna'nın tek bir şart olarak öne sürdüğü İso ile Fadime'nin boşanması halinde fotoğrafı verebileceğini söylemesi dizi fanlarından İso ve Fadime hayranlarını üzdü.

Öte yandan Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümünde geçen bir mezarlık sahnesi de İso ile Fadime'nin boşanacakları yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

Dizinin yayınlanan bölümünde Fadime'nin mezar başında İso ile neden evlenmek zorunda kaldığını anlatması ve beraberinde ise Eyüphan'ın gizlice İso ile Fadime'yi kayda alması İso ve Fadime ikilisinin evliliği için büyük bir tehdit kaynağı olarak görüldü.

Eyüphan'ın Fadime ile İso'nun boşanmamaları halinde ses kaydını Adil'e dinleteceğini duyurmasıyla birlikte İso ve Fadime arasında duygusal bir çöküş yaşanacak. Peki bakalım gerçekten Eyüphan'ın o ses kaydı ve Zarife'nin bu talebi İso ile Fadime'yi ayırmaya yetecek mi?

SOSYAL MEDYA İSO VE FADİME İÇİN AYAĞA KALKTI! TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde İso ile Fadime'nin yakınlaşmaya başladığı son birkaç bölümden sonra dizinin fanları tam sevinirken yayınlanan yeni bölüm fragmanı bu sevinci tez söndürdü. Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen karakterlerinden İso ile Fadime'nin dizideki boşanma ihtimali, sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları İso ve Fadime karakteri için 'Daha çok İso ve Fadime sahnesi istiyoruz', 'Fadime ile İso ayrılmasın' tarzında değerlendirmelerde bulundu.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 kanalının izlenme rekorları kıran en başarılı yapımı Taşacak Bu Deniz dizisi, aksi bir durum gelişmediği müddetçe her cuma günü televizyon ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Cuma günü sevenleriyle bir araya gelecek.