Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Kadir Ezildi ekranlara ne zaman dönüyor?

Televizyon sunucusu Kadir Ezildi, yeni bir temizlik programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. En Hamarat Benim'in yayın akışında yer almaması sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerini kullanan Ezildi, izleyicilerde heyecan yarattı. Paylaşımında TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını da etiketlemesi, yeni programın TV8 ekranlarında yayınlanabileceği yorumlarına neden oldu. Ancak programın yayın tarihi ve kanalına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Temizlik Benim İşim'in yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Kadir Ezildi'nin sosyal medya paylaşımında ekranlara kısa süre içinde döneceğini belirtmesi, programın hazırlıklarının sürdüğüne yönelik yorumlara neden oldu.

Ancak ilk bölümün yayın günü ve saatiyle ilgili kesin bir takvim paylaşılmadı. Programın başlangıç tarihinin, kanal veya yapım şirketinden yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kadir Ezildi'nin Instagram hikâyesinde TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, Temizlik Benim İşim'in TV8 ekranlarında yayınlanabileceği iddialarını gündeme getirdi. Bazı haberlerde programın TV8'in hafta içi gündüz kuşağında yer alabileceği öne sürüldü.

Bununla birlikte TV8 tarafından programın yayın akışına alındığını doğrulayan resmî bir açıklama henüz yapılmadı. Kanal ve yayın saati bilgileri şimdilik kesinleşmiş değil.

KADİR EZİLDİ'DEN TEMİZLİK BENİM İŞİM PAYLAŞIMI

Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, sunucunun daha önce geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan temizlik yarışması formatıyla yeniden ekranlara döneceği şeklinde yorumlandı.

Ezildi'nin yeni programında ev temizliği konseptinin öne çıkması bekleniyor. Yarışmanın ayrıntıları, katılımcı başvuruları ve yeni formatın önceki yapımdan hangi yönleriyle ayrılacağı konusunda ise henüz kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NASIL BİR YARIŞMA?

Temizlik Benim İşim, Kadir Ezildi'nin sunuculuğuyla tanınan gündüz kuşağı yarışma programları arasında yer alıyor. Yarışmada beş katılımcı, bir hafta boyunca belirlenen evleri temizleyerek puan topluyor. Haftanın sonunda en yüksek puana ulaşan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.

Program, ev temizliği ve düzeninin yanı sıra yarışmacıların performansları ve Kadir Ezildi'nin kendine özgü sunumuyla izleyici kitlesine ulaştı. Yeni dönemde aynı konseptin nasıl uygulanacağı ise henüz açıklanmadı.

KADİR EZİLDİ EKRANLARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımında ekranlardan uzun süre uzak kalmadan geri döneceğini belirtti. Ancak yeni programın kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

İzleyiciler, Temizlik Benim İşim'in hangi kanalda yayınlanacağını, ilk bölümün ne zaman ekrana geleceğini ve yarışma formatının nasıl olacağını merak ediyor. Bu soruların yanıtları, kanal veya yapım şirketinden yapılacak resmî açıklamayla netleşecek.