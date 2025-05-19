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 | Dilek Ulusan

Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir başrol daha mı ayrılıyor?

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Teşkilat dizisinde bir diğer başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın da ayrılacağı iddia edildi.

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Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir başrol daha mı ayrılıyor?
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 13:16

Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil edilirken, ayrılık iddiaları da sosyal medyayı sallıyor. Aybüke Pusat'ın ayrılığının ardından diğer başrol oyuncusunun da ayrılacağı iddia ediliyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Teşkilat dizisinde başrol oyuncusunun ayrılmasının ardından yeni gelecek oyuncular merak konusu olmuştu. Burak Arlıel’in yönettiği dizinin kadrosuna peş peşe yeni isimleri katılıyor. Bu katılacak isimlerden biri de Jessica May dahil oldu.

Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir başrol daha mı ayrılıyor?

TOLGA SARITAŞ, TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam eden Teşkilat’ta Aybüke Pusat’ın ardından başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş’ın da diziye veda edeceği iddiası ortalığı karıştırdı. Konuyla ilgili yapımdan herhangi açıklama gelmezken, Tolga Sarıtaş'ın ayrılık iddiası sosyal medyayı salladı.

Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir başrol daha mı ayrılıyor?
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