Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

TRT1 kanalının iddialı dizisi Teşkilat, 6 sezondur TV ekranlarında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosuna büyütmeye giden popüler yapım Teşkilat'a bomba bir isim daha geliyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk’ün olduğu Teşkilat'ın yeni transferi Yıldıray Şahinler oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 01:57
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 01:57

Pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olup, altı sezon boyunca izleyiciyle bağını güçlendirmeye devam eden Teşkilat dizisi, başarılı oyunculuk performnaslarıyla kendini izlettirmeye devam ediyor. Rabia Soytürk ile Tolga Sarıtaş'ın başrolü paylaştığı Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim olan Yıldıray Şahinler'i de ekledi.

TEŞKİLAT DİZİSİNE GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEK! YILDIRAY ŞAHİNLER FENOMEN DİZİDE

TRT 1'in Tims&Bir imzasını taşıyan aksiyon dizisi Teşkilat, yayınlanan her bölümüyle izleyenlere ekran başında nefes aldırmıyor. Heyecanlı ve bol aksiyonlu sahneleriyler izleyicilerin ilgisini çeken Teşkilat dizisi, her pazar akşamı reyting rekorları kırıyor

. Birbirinden başarılı ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisi, oyuncu ekibine bomba bir ismi daha ekledi.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

'Ufak Tefek Cinayetler', 'İçerde', 'Dehşet', 'Hayat Yolunda', 'Kül', 'Akıncı' gibi birden fazla sayıda önemli projede adını gösteren başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler, son yeni projesi olan Teşkilat ile anlaştı.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

Burak Arlıer’in yönetmenliğini, senaristliğini ise Ethem Özışık'ın yaptığı Teşkilat dizisinde pazar akşamları izleyiciyle buluşacak olan 58 yaşındaki iddialı oyuncu Yıldıray Şahinler'in transferi duyanları heyecanlandırdı.

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN TEŞKİLAT'TAKİ ROLÜ NE OLACAK?

TRT1 ekranlarının favori dizisi Teşkilat'ta oynamaya başlayacak olan ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler'in nasıl bir karakter ve rol ile ekran karşısına çıkacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

Kuliste gezen bazı söylentilere göre; Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan oyuncu Yıldıray Şahinler'in dizideki karakterinin Uluslararası Siyonist yapının operasyonel başı olan Davut Bey olacağı ön görülüyor.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

Teşkilat dizisinin gizemli karakteri olan Davut Bey'i oyuncu Yıldıray Şahinler'in üstleneceği yönünde iddialar mevcut. Peki Teşkilat dizisi yeni oyuncusu Yıldıray Şahinler kimdir, hangi dizilerde oynadı?

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ TRANSFER OYUNCUSU YILDIRAY ŞAHİNLER KISACA KİMDİR?

1968'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Yıldıray Şahinler, Liseyi Suadiye Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1986 da İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda kendini gösteren Şahinler, çok sayıda tiyatro oyununda başarısını gösterdi.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra sinema ve dizi sektörüne de girişen Yıldıray Şahinler, ilk kez TV'de Ayaşlı ve Kiracıları'nda oynadı.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

Oyuncu Yıldıray Şahiner, TV ekranlarında 'Elveda Rumeli', 'Avrupa Yakası', 'Kayıp', 'İntikam', 'İçerde', 'Hayat Yolu'nda', 'Akıncı' gibi dizilerde üstlendiği rollerle adını geniş kitlelere duyurdu.

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER:


Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Altın Lâle Ödülleri 2006, Yılın En Başarılı Yönetmeni, “Barut Fıçısı”

ÇASOD Ödülleri (Sinema) 1997, En Başarılı Erkek Oyuncu, “Gemide”

Avni Dilligil Ödülleri 1995, En Başarılı Ekip Oyunculuğu, “Askerliğim”

Ankara Sanat Kurumu Ödülleri 1993, Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Lions Kulüp Ödülleri 1993, En İyi Erkek Oyuncu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Avni Dilligil Ödülleri 1991, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu, “İlk Gençliğim”

TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAYINLANIYOR?

Fenomen dizi Teşkilat'ın ana karakterlerini oynayan Tolga Sarıtaş ile Raba Soytürk'ün yer aldığı dizi, her Pazar akşamı sevenleriyle buluşuyor.

Pazar akşamları TRT1 kanalında saat 20.00'da başlayan Teşkilat dizisi heyecan dolu gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına topluyor.

Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.