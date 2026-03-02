Teşkilat'ta heyecan artıyor, sürpriz transfer belli oldu! Teşkilat dizisinin Davut'u Yıldıray Şahinler mi olacak?

Pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olup, altı sezon boyunca izleyiciyle bağını güçlendirmeye devam eden Teşkilat dizisi, başarılı oyunculuk performnaslarıyla kendini izlettirmeye devam ediyor. Rabia Soytürk ile Tolga Sarıtaş'ın başrolü paylaştığı Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosuna yeni bir isim olan Yıldıray Şahinler'i de ekledi.

TEŞKİLAT DİZİSİNE GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEK! YILDIRAY ŞAHİNLER FENOMEN DİZİDE

TRT 1'in Tims&Bir imzasını taşıyan aksiyon dizisi Teşkilat, yayınlanan her bölümüyle izleyenlere ekran başında nefes aldırmıyor. Heyecanlı ve bol aksiyonlu sahneleriyler izleyicilerin ilgisini çeken Teşkilat dizisi, her pazar akşamı reyting rekorları kırıyor

. Birbirinden başarılı ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisi, oyuncu ekibine bomba bir ismi daha ekledi.

'Ufak Tefek Cinayetler', 'İçerde', 'Dehşet', 'Hayat Yolunda', 'Kül', 'Akıncı' gibi birden fazla sayıda önemli projede adını gösteren başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler, son yeni projesi olan Teşkilat ile anlaştı.

Burak Arlıer’in yönetmenliğini, senaristliğini ise Ethem Özışık'ın yaptığı Teşkilat dizisinde pazar akşamları izleyiciyle buluşacak olan 58 yaşındaki iddialı oyuncu Yıldıray Şahinler'in transferi duyanları heyecanlandırdı.

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN TEŞKİLAT'TAKİ ROLÜ NE OLACAK?

TRT1 ekranlarının favori dizisi Teşkilat'ta oynamaya başlayacak olan ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler'in nasıl bir karakter ve rol ile ekran karşısına çıkacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Kuliste gezen bazı söylentilere göre; Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan oyuncu Yıldıray Şahinler'in dizideki karakterinin Uluslararası Siyonist yapının operasyonel başı olan Davut Bey olacağı ön görülüyor.

Teşkilat dizisinin gizemli karakteri olan Davut Bey'i oyuncu Yıldıray Şahinler'in üstleneceği yönünde iddialar mevcut. Peki Teşkilat dizisi yeni oyuncusu Yıldıray Şahinler kimdir, hangi dizilerde oynadı?

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ TRANSFER OYUNCUSU YILDIRAY ŞAHİNLER KISACA KİMDİR?

1968'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Yıldıray Şahinler, Liseyi Suadiye Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1986 da İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda kendini gösteren Şahinler, çok sayıda tiyatro oyununda başarısını gösterdi.

Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra sinema ve dizi sektörüne de girişen Yıldıray Şahinler, ilk kez TV'de Ayaşlı ve Kiracıları'nda oynadı.

Oyuncu Yıldıray Şahiner, TV ekranlarında 'Elveda Rumeli', 'Avrupa Yakası', 'Kayıp', 'İntikam', 'İçerde', 'Hayat Yolu'nda', 'Akıncı' gibi dizilerde üstlendiği rollerle adını geniş kitlelere duyurdu.

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER:



Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Altın Lâle Ödülleri 2006, Yılın En Başarılı Yönetmeni, “Barut Fıçısı”

ÇASOD Ödülleri (Sinema) 1997, En Başarılı Erkek Oyuncu, “Gemide”

Avni Dilligil Ödülleri 1995, En Başarılı Ekip Oyunculuğu, “Askerliğim”

Ankara Sanat Kurumu Ödülleri 1993, Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Lions Kulüp Ödülleri 1993, En İyi Erkek Oyuncu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Avni Dilligil Ödülleri 1991, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu, “İlk Gençliğim”

TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAYINLANIYOR?

Fenomen dizi Teşkilat'ın ana karakterlerini oynayan Tolga Sarıtaş ile Raba Soytürk'ün yer aldığı dizi, her Pazar akşamı sevenleriyle buluşuyor.

Pazar akşamları TRT1 kanalında saat 20.00'da başlayan Teşkilat dizisi heyecan dolu gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına topluyor.