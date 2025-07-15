Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Teşkilat'tan ayrılan Aybüke Pusat Halef setinden ilk karesini paylaştı

Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Bir süre sessiz kalan Aybüke Pusat, yeni projesi Halef için sete çıktı. Setten ilk paylaşımını yapan Aybüe Pusat, "Biz başladık" notunu düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teşkilat'tan ayrılan Aybüke Pusat Halef setinden ilk karesini paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:01

CHP'nin başlattığı çağrısına destek vermesinin ardından dizisi 'taki işine son verilen oyuncu , tatil dönüşü yeni projesi için hazırlıklara başladı.

AYBÜKE PUSAT HALEF DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat, Halef dizisinin kadrosuna dahil oldu. ilhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan diziye son olarak Melek rolüyle Aybüke Pusat dahil oldu.

Teşkilat'tan ayrılan Aybüke Pusat Halef setinden ilk karesini paylaştı

Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı. Dizi setinden paylaşım yapan Aybüke Pusat, "Başladık biz" notunu düştü.

Teşkilat'tan ayrılan Aybüke Pusat Halef setinden ilk karesini paylaştı
ETİKETLER
#trt
#boykot
#teşkilat
#aybüke pusat
#Halef
#Yeni Proje
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.