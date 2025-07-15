Teşkilat'tan ayrılan Aybüke Pusat Halef setinden ilk karesini paylaştı

Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Bir süre sessiz kalan Aybüke Pusat, yeni projesi Halef için sete çıktı. Setten ilk paylaşımını yapan Aybüe Pusat, "Biz başladık" notunu düştü.

CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'taki işine son verilen oyuncu Aybüke Pusat, tatil dönüşü yeni projesi için hazırlıklara başladı.

AYBÜKE PUSAT HALEF DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat, Halef dizisinin kadrosuna dahil oldu. ilhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan diziye son olarak Melek rolüyle Aybüke Pusat dahil oldu.

Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı. Dizi setinden paylaşım yapan Aybüke Pusat, "Başladık biz" notunu düştü.

