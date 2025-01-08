TGRT Haber'e konuk olan Selen Görgüzel'den Tuğçe Tayfur'a destek: Büyük bir haksızlık

08 Ocak 2025 11:50 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:53

Kariyerine başladığı TGRT Haber'e konuk olan katılan Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile dost olmadıklarını belirterek, "Ben Hamdi Alkan ile anılmak istemiyorum" dedi. Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası yaşananlarla ilgili de konuşan Selen Görgüzel, "Tuğçe Tayfur'a yapılan büyük bir haksızlık" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel TGRT Haber​'de yayınlanan Bilmedikleriniz programında Yasemin Bozkurt​ ile İlker Koç'un sorularını cevapladı. Artık işleriyle anılmak isteyen Selen Görgüzel, eski eşi yönetmen Hamdi Alkan​ ile dost kalamadıklarını belirtirken, kızının babası ilk eşinde ise 'Dost' diyerek bahsetti.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN HAMDİ ALKAN ÇIKIŞI

Kariyerine TGRT Haber'de başladığını belirten Selen Görgüzel, "Şu fotoğrafı kaldırabilir misiniz? Ben Hamdi Bey ile artık fotoğraflarımı görmek istemiyorum. Çok sıkıldım. Çünkü ben bir bireyim. Ben Selen Görgüzel olarak anılmak istiyorum. Hatta bulunduğum çatıda başladığım bir meslek hayatım var. Benim burada manevi anlamda çok duygusal bir bağım var. Benim meslek hayatım TGRT'de başladı ve benim için çok hassas bir yer. Yıllar sonra TGRT'ye konuk olarak gelmiş olmak bana çok mutluluk veriyor. Ben evliliği ile var olmamış biri olarak belki bazı insanlar evlilikle beraber ismini daha fazla duymaya başladı. Ama var olma konusuna gelecek olursak, evlilik benim işimi negatif olarak etkileyen bir durum oldu. Artık kimseyle anılmak istemiyorum. Ben kendi işimle ben Selen olarak konuşulmak istiyorum. Ben de Elon Musk'la evli değildim" dedi.

Yasemin Bozkurt'un "Kadınsı bakış açılanla Ferdi Tayfur'a bir haksızlık yapıldığına inanıyor musun?" sorusunu cevaplayan Selen Görgüzel, "İnanmıyorum. Ferdi Bey durumu doğru yönetememiş rahmetli. Ben onu analiz ettim. Belli ki Necla Nazır ile büyük bir aşk yaşamışlar. Rahmetli Ferdi Bey'in kültüründe boşanma gibi durumlar olmadığı için. İlk eşinden ayrılıp resmi nikahlı Necla Nazır ile devam ettiremedi. Sırf verdiği sözden sebep. Demek ki fazlasıyla etki altında kalan bir beyefendiymiş. Tanımak nasip olmadı kendisini Bu arada özür diliyorum. Ferdi Tayfur sevenlerinden ki bir şarkısı benim repertuarımdaydı." dedi.

Tuğçe Tayfur'a haksızlık edildiğini belirten Selen Görgüzel, "Ferdi Bey'in avukatının canlı yayınlarına bağlanıp "Evlatlıktan ret edecekti" demesi. Kızgınlıkla hepimiz söyleriz. Baba kız arasında bir kızgınlık vardı. Bu etle tırnaktır " dedi.