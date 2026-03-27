Sunucusu Giray Altınok'un olduğu yeni yarışma programı The Traitors Türkiye'nin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı! Akıl, şüphe, gizem ve stratejik hamlelerin ağırlıkta oldu The Traitors Türkiye, Kanal D ekranlarına verilen ilk bölümü ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Heyecan ve gerilim duygularının hat safhaya çıktığı The Traitors Türkiye'de ilk bölümü izleyen izleyiciler, dün akşam televizyon başından ayrılamadı. 26 Mart Perşembe akşamı The Traitors Türkiye'nin ilk elenenleri ve kaleden sürgün edilen ismi belli oldu. Peki The Traitors Türkiye yarışmasında elenen yarışmacılar kimler oldu? The Traitors Türkiye'de kaleden ilk sürgün edilen isim kim oldu? The Traitors Türkiye 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Giray Altınok'un yeni yarışma programına dair merak edilen özet bilgiler:

HABERİN ÖZETİ The Traitors Türkiye'de ortalık kızışıyor! The Traitors Türkiye 2. bölüm fragmanında Özgür Balakar krizi! Sunucusu Giray Altınok olan The Traitors Türkiye yarışmasının ilk bölümünde iki yarışmacı oyun başlamadan elenirken, bir yarışmacı kaleden sürgün edildi ve ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümde Emre Uzunboy ve Saadet Özsırkıntı oyun başlamadan elendi. Yuvarlak masa oylaması sonucunda hain olduğu düşünülen ancak masum çıkan YouTuber Mert, kaleden ilk sürgün edilen isim oldu. Yayınlanan ikinci bölüm fragmanında yarışmacılar arasındaki rekabetin arttığı ve Cem Avnayim ile Özgür Balakar arasında bir tartışma yaşandığı görülüyor. The Traitors Türkiye, her Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

26 MART PERŞEMBE THE TRAİTORS TÜRKİYE PROGRAMINDA KİMLER ELENDİ?

The Traitors Türkiye'nin aksiyon dolu macerası başlamadan biten iki yarışmacı Emre Uzunboy ile Saadet Özsırkıntı oldu.

The Traitors Türkiye'nin dün akşamki yayınlanan bölümünde oyun başlamadan elenen iki yarışmacı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

26 MART PERŞEMBE THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASINDA KALEDEN SÜRGÜN EDİLEN KİM OLDU?

Yuvarlak masada yılan oylama sonucuna göre; hain olduğu düşünülen ancak masum çıkarak kaleden ilk sürgün edilen kişi Youtuber Mert oldu.

Böylelikle The Traitors Türkiye'nin ilk sürgün edileni netleşmiş oldu.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMA PROGRAMININ İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İlk bölümü geçtiğimiz gün yayınlanan The Traitors Türkiye yarışmasının merakla beklenen yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Şuanlık her şey yolunda gidiyor gibi görünse de The Traitors Türkiye'nin ikinci bölüm fragmanında yarışmacılar arasındaki rekabetin iyice kızgınlaşmaya başladığı görülüyor.

Fragmanda oyuncu ve seslendirme sanatçıcı Cem Avnayim ile sosyal medya fenomeni Özgür Balakar arasında isim yazma tartışmasının çıktığı görülüyor.

Daha sonra şarkıcı Yasemin Yürük'de Özgür Balakar'ı hedef alarak 'Senin kendi fikrin yok mu?' diyerek yeni bir tartışmaya zemin hazırladı.

Öte yandan Giray Altınok'un verdiği görevleri yerine getirme konusunda oldukça stresli anlar yaşayan yarışmacıların o görüntüleri programın yeni bölüm fragmanına damgasını vurdu!

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D'nin yeni iddialı yapımı The Traitors Türkiye, her perşembe akşamı saaat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak.

