The Traitors Türkiye'deki şato nerede, hangi ülkede? The Traitors Türkiye şatosunun adı ne?

Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan The Traitors Türkiye, 26 Mart Perşembe günü izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Kadroya seçilen 20 ünlünün Hainler ve Masumlar olmak üzere iki grup halinde yarıştığı The Traitors Türkiye programının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen ve cevabı en çok araştırılan soru 'The Traitors Türkiyenin çekildiği şatoya yönelik oldu. Programı ekran başından takip eden izleyiciler, arama motorunda 'The Traitos Türkiye nerede çekiliyor?', 'The Traitors Türkiye'nin çekildiği şato hangisi?', 'The Traitors Türkiye yarışması hangi ülkede gerçekleştiriliyor?' oldu. İşte herkesin çok merak o sorunun cevabı!
Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği 'The Traitors Türkiye' yarışması, izleyiciler arasında tanıtım fragmanı yayılır yayılmaz ülke içerisinde büyük bir yankı uyandırmış ve merakla yayınlanacağı gün beklenir olmuştu.
İlk bölümü 26 Mart Perşembe (bugün) yayınlanan The Traitors Türkiye yarışmasının çekildiği yer, gizem dolu atmosferi ve merak uyandıran havasıyla beraber daha dikkat çekmeye başladı.
The Traitors Türkiye yarışmasının çekildiği şatonun ismi kaynaklarda Chateau Jemeppe olarak geçiyor. Bu yapı aynı zamanda Hargimont Kalesi olarak da nitelendiriliyor.
Belçika’nın Valonya bölgesinde Lüksemburga bağlı Marche-en-Famenne belediyesi sınırlarındaki Hargimont bölgesinde bulunuyor.
|Yarışmacılar
|Pascal Nouma
|Selim Yuhay
|Melih Kunukcu
|Yasemin Yürük
|Mert Öztürk
|Yusuf Güney
|Hülya Uğur
|Emir Elidemir
|Yiğit Poyraz
|Saadet Özsırkıntı
|Tara De Vries
|Yaren Alaca
|Yasemin Yılmaz
|Ayliz Yaşar
|Cem Avnayim
|Emre Uzunboy
|İlkay Buharalı
|Öykü Berkan
|Özgür Balakar