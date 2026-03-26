Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan The Traitors Türkiye, 26 Mart Perşembe günü izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Kadroya seçilen 20 ünlünün Hainler ve Masumlar olmak üzere iki grup halinde yarıştığı The Traitors Türkiye programının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen ve cevabı en çok araştırılan soru 'The Traitors Türkiyenin çekildiği şatoya yönelik oldu. Programı ekran başından takip eden izleyiciler, arama motorunda 'The Traitos Türkiye nerede çekiliyor?', 'The Traitors Türkiye'nin çekildiği şato hangisi?', 'The Traitors Türkiye yarışması hangi ülkede gerçekleştiriliyor?' oldu. İşte herkesin çok merak o sorunun cevabı!

HABERİN ÖZETİ The Traitors Türkiye'deki şato nerede, hangi ülkede? The Traitors Türkiye şatosunun adı ne? Kanal D'de yayınlanan ve Giray Altınok'un sunduğu The Traitors Türkiye yarışmasının çekildiği şato büyük merak konusu oldu. The Traitors Türkiye'nin ilk bölümü 26 Mart Perşembe günü yayınlandı. Yarışma, Hainler ve Masumlar olmak üzere iki gruba ayrılan 20 ünlünün katılımıyla gerçekleşiyor. Yarışmanın çekildiği şatonun adı Chateau Jemeppe'dir ve Hargimont Kalesi olarak da anılmaktadır. Şato, Belçika'nın Valonya bölgesindeki Marche-en-Famenne belediyesi sınırlarında, Hargimont bölgesinde yer almaktadır.

THE TRAİTORS TÜRKİYE ŞATOSUNUN ADI NE?

Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği 'The Traitors Türkiye' yarışması, izleyiciler arasında tanıtım fragmanı yayılır yayılmaz ülke içerisinde büyük bir yankı uyandırmış ve merakla yayınlanacağı gün beklenir olmuştu.

İlk bölümü 26 Mart Perşembe (bugün) yayınlanan The Traitors Türkiye yarışmasının çekildiği yer, gizem dolu atmosferi ve merak uyandıran havasıyla beraber daha dikkat çekmeye başladı.

The Traitors Türkiye yarışmasının çekildiği şatonun ismi kaynaklarda Chateau Jemeppe olarak geçiyor. Bu yapı aynı zamanda Hargimont Kalesi olarak da nitelendiriliyor.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASI NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ÜLKEDE?

Belçika’nın Valonya bölgesinde Lüksemburga bağlı Marche-en-Famenne belediyesi sınırlarındaki Hargimont bölgesinde bulunuyor.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACI KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?