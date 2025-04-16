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 | Dilek Ulusan

Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'tan ilk kare geldi

Dehşet Bey filmiyle bir araya gelen Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç pazar günü çekimlere başladı. İstanbul'da çekimleri devam eden Dehşet Bey oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'tan iyeni rollerinde ilk kare geldi.

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Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'tan ilk kare geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 14:13

Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ile Hande Erçel ile başrolü paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle çok konuşulan Barış Arduç, yeni film Dehşet Bey için partner oldu. İki ünlü isimden ilk kare geldi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE VE BARIŞ ARDUÇ'TAN İLK KARE

Senaryoyu yazan Murat Menteş’e ait çizgi romandan uyarlanan projenin çekimlerinin Mayıs ayı sonunda bitmesi planlanan Dehşet Bey filminin çekimleri başladı. Filmde; Dehşet Engiz (Barış Arduç) Fedailer Ocağı adlı bir tetikçiler grubunun gözde üyesidir. Abide’ye (Tûba Büyüküstün) ilk gördüğü anda aşık olmuştur.

Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'tan ilk kare geldi

Grup üyeleri, çocukluktan itibaren takip edilerek seçilen, ailesi olmayan kişilerdir. Milliyetçi bir teşkilata bağlı Ocak’ın temel kurallarından biri, fedailerin âşık olmaması, evlenmemesidir. Oysa tüm karşı koyma çabalarına rağmen Dehşet, Abide’ye çoktan aşık olmuştur.

Tuba Büyüküstün ile Barış Arduç'tan ilk kare geldi

DEHŞET BEY OYUNCULARI

Dehşet Bey filminin kadrosunda; Musa Uzunlar (Harun Hürriyet), Dolunay Soysert (Destan Hatun), Saygın Soysal (Nejat Kanije), Onur Özaydın (Bekir Kerbela) ve Yıldıray Şahinler (Alparslan Forsa) yer alıyor.

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