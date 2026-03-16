Tülin Özen İstanbul Hatırası dizisinde! Ekranlara Netflix’in yeni yapımıyla geri dönüyor

Başarılı oyuncu Tülin Özen, İstanbul Hatırası dizisinin kadrosuna dahil oldu. Netflix’in yeni yapımlarından olacak olan İstanbul Hatırası’yla ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar…

Tülin Özen İstanbul Hatırası dizisinde! Ekranlara Netflix'in yeni yapımıyla geri dönüyor
Ahmet Ümit’in aynı alı romanından uyarlama olan İstanbul Hatırası, ekranlarında izleyici ile buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Üstelik yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturmasıyla birlikte güçlü kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Oyuncularının yavaş yavaş açıklanmasının ardından gündem olan İstanbul Hatırası dizisinin kadrosuna Tülün Özen dahil oluyor. Üstelik ünlü isim Netflix’in yeni yapımıyla ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar…

TÜLİN ÖZEN İSTANBUL HATIRASI DİZİSİNDE!

Ahmet Ümit’in sen sevilen romanlarından biri olan İstanbul Hatırası, dizi uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan İstanbul Hatırası, şimdiden merakla bekleniyor.

Abdullah Oğuz’un yönetmen koltuğunda oturacağı İstanbul Hatırası dizisinde birbirinden başarılı isimler de yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Başkomiser Nevzat”ı, Bilal Yiğit Koçak “Komiser Ali”yi, Simay Barlas “Kriminoloji Uzmanı Zeynep’i ve Cem Davran “Adem Yezdan” karakterlerini oynayacaklar.

Başarılı isim Tülin Özen’de İstanbul Hatırası dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Tülin Özen, Netflix’in yeni yapımının kadrosuna dahil olarak karakteriyle de merak edilmeye başlandı.

EKRANLARA NETFLİX’İN YENİ YAPIMIYLA GERİ DÖNÜYOR

Ekranlara Netflix’in yeni yapımı olan ve üstelik Ahmet Ümit’in aynı adlı romanından uyarlama olan İstanbul Hatırası, heyecanla araştırılmaya başlandı. Gerek konusu gerekse de oyuncularıyla araştırılmaya başlanan İstanbul Hatırası, bu sene dikkat çeken yapımlar arasında yer alacak gibi görünüyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Nisan başında sete çıkması planlana İstanbul Hatırası, ödüllü oyuncu Tülin Özen’i de kadrosuna dahil eden İstanbul Hatırası, şimdiden merakla bekleniyor. Üstelik ekranlara Netflix’in yeni yapımıyla geri dönen Tülin Özen, ‘Leyla Barkın’ rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Tülin Özen’in rol alacağı karakter ‘Leyla Barkın’ dizi de ilk kurbanı arkeolog Necdet Denizel’in eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizi de farklı hikayeler izleyiciyle buluşurken kitapla aynı olup olmadığı da dikkat çekiyor.

İstanbul Hatırası dizisinde her biri farklı bir tarihi bir binanın yanına bırakılmış ve avucunun içerisinde bir sikke bırakılan 7 kurban vardır. Başkomiser olan Nevzat (Nejat İşler) cinayetleri çözmek için yola çıkar.

