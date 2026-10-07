Türk yapımı Centilmen dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Türk yapımı yeni dizi Centilmen, güçlü oyuncu kadrosu ve holding dünyasında geçen aile hikâyesiyle televizyon izleyicisinin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizinin çekimlerinin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.

NOW TV CENTİLMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Centilmen dizisinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. MF Yapım imzalı projenin hazırlıkları sürerken çekimlerin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor. Bu nedenle dizinin ekrana geliş tarihi için yapım şirketi veya NOW tarafından resmi bir gün paylaşılmış değil.

Yapımın çekim takviminin netleşmesinin ardından ilk bölüm tarihiyle ilgili daha kesin bir açıklama yapılması bekleniyor. Bazı kaynaklarda yıl sonuna doğru yayın ihtimali gündeme getirilse de bu bilgi henüz resmi yayın takvimi olarak açıklanmadı. Bu nedenle Centilmen'in kesin başlangıç tarihi için resmi duyurunun beklenmesi gerekiyor.

CENTİLMEN HANGİ KANALDA?

Centilmen dizisi NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. MF Yapım tarafından hazırlanan dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstleniyor. Projenin yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu, senaristliğini ise Mustafa Becit yürütüyor.

Dizinin yayın günü ve saati de henüz belli değil. Çekim sürecinin başlaması ve yapım takviminin kesinleşmesinin ardından NOW'un yayın planlaması doğrultusunda Centilmen'in hangi gün ve saatte ekrana geleceğinin açıklanması bekleniyor.

CENTİLMEN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Centilmen'in hikâyesinin merkezinde köklü bir holding ve bu yapı içerisindeki güç mücadeleleri bulunuyor. Aile bağları ile şirket içerisindeki iktidar mücadelesinin iç içe geçtiği yapımda, Altınkıran ailesinin üyeleri arasındaki ilişkiler hikâyenin temel unsurlarından biri olacak.

Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Arif Altınkıran, hikâyenin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Vahide Perçin ise Süreyya Altınkıran karakterine hayat veriyor. Arif'in aileye dönüşü ve holdingdeki dengeler, dizinin ana çatışmalarını şekillendirecek.

CENTİLMEN DİZİSİNDE VAHİDE PERÇİN KİMİ OYNUYOR?

Vahide Perçin, Centilmen'de Süreyya Altınkıran karakterini canlandırıyor. Süreyya, Altınkıran ailesinin merkezinde bulunan ve aile ile holding arasındaki ilişkilerde önemli bir konuma sahip karakter olarak hikâyede yer alıyor.

Usta oyuncu, Kaan Miraç Sezen ile başrolleri paylaşıyor. Sezen'in canlandırdığı Arif Altınkıran'ın hikâyesi, Süreyya karakterinin de içinde bulunduğu aile düzeni ve holdingdeki güç dengeleriyle bağlantılı şekilde ilerleyecek. Dizinin oyuncu kadrosunda İlsu Demirci, Selen Öztürk, Timur Acar ve Ulvi Kahyaoğlu gibi isimler de bulunuyor.

ASİR GÜNDOĞDU CENTİLMEN DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Haysiyet dizisinde Aziz Karlıova karakterine hayat veren Asir Gündoğdu, Centilmen'in kadrosuna Erhan karakteriyle katıldı. Oyuncu, Arif Altınkıran'ın ablası Melike'nin nişanlısını canlandıracak. Böylece Gündoğdu, Haysiyet'teki Aziz karakterinin hikâyesinin sona ermesinin ardından yeni bir yapımla kısa sürede ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Erhan karakterinin Altınkıran ailesine nişanlılık ilişkisi üzerinden dahil olması, hikâyedeki aile bağlarını genişletecek. Melike karakterini kimin canlandıracağına ilişkin kesin bilgi ise henüz paylaşılmadı. Gündoğdu'nun yeni karakterinin holdingdeki güç mücadeleleri ve aile ilişkileri içerisindeki konumu dizinin yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

CENTİLMEN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Centilmen'in oyuncu kadrosunda farklı kuşaklardan oyuncular bir araya geliyor. Başrollerde Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen bulunurken, kadroya son olarak Haysiyet'ten ayrılan Asir Gündoğdu dahil oldu. Güncel olarak açıklanan oyuncu ve karakter listesi şöyle:

Vahide Perçin — Süreyya Altınkıran

Kaan Miraç Sezen — Arif Altınkıran

Asir Gündoğdu — Erhan

İlsu Demirci — Ece

Timur Acar — Tayfun Altınkıran

Selen Öztürk — İclal

Ulvi Kahyaoğlu — Serdar Altınkıran

Yasemin Baştan — Zehra

Menderes Samancılar — Köksal

Oyuncu kadrosunun genişlemeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle Erhan'ın nişanlısı Melike karakterini kimin oynayacağı ve karakterin hikâyedeki konumu izleyicilerin merak ettiği ayrıntılar arasında bulunuyor.

CENTİLMEN DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Centilmen'in yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Mustafa Becit kaleme alıyor. Yapımın arkasında MF Yapım bulunurken yapımcılığı Asena Bülbüloğlu üstleniyor.

Dizinin hikâyesi holding içerisindeki güç mücadeleleri ve aile ilişkileri üzerinden ilerleyecek. Yönetmen ve senaristin yanı sıra Vahide Perçin, Kaan Miraç Sezen ve Asir Gündoğdu gibi oyuncuların kadroya dahil olması, projenin hazırlık sürecindeki önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

CENTİLMEN DİZİSİ ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Centilmen dizisinin çekimlerinin Ekim 2026'nın sonunda başlaması planlanıyor. Set hazırlıklarının devam ettiği projede oyuncu kadrosuna ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Çekimlerin başlamasının ardından dizinin ilk tanıtım görüntülerinin paylaşılması ve yayın tarihiyle ilgili daha net bir takvimin ortaya çıkması bekleniyor. Ancak şu aşamada çekim başlangıcı için planlanan tarih ile dizinin yayın tarihi birbirinden farklı değerlendiriliyor.