Türk yapımı Centilmen dizisi oyuncuları: Haysiyet'in Aziz'i de geldi

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İstanbul
Haysiyet dizisinde canlandırdığı Aziz Karlıova karakterinin kamyon kazasında hayatını kaybetmesiyle projeden ayrılan Asir Gündoğdu, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Centilmen'in güçlü oyuncu kadrosuna dahil olan Gündoğdu'nun canlandıracağı Erhan karakteri, Altınkıran ailesinin hikâyesine yeni bir bağlantı getirecek.
Haysiyet'te Aziz Karlıova karakterine hayat veren Asir Gündoğdu, Centilmen dizisinde Erhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Erhan, Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Arif Altınkıran'ın ablası Melike'nin nişanlısı olarak hikâyeye dahil olacak.
Gündoğdu'nun yeni projesi, Haysiyet'teki karakterinin hikâyesinin sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde netleşti. Oyuncunun Centilmen kadrosuna katılmasıyla birlikte yapımın oyuncu kadrosu da genişledi. Melike karakterini kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.
Asir Gündoğdu'nun Haysiyet dizisindeki Aziz Karlıova karakterinin hikâyesi 4. bölümün finalinde sona erdi. Aziz, Simay'dan gizlice aldığı parayla kendisine bir kamyon satın aldı. Kamyonun ortaya çıkmasının ardından babası Sadık ile arasında büyük bir gerilim yaşandı.
Sadık'ın öfkeyle oğluna söylediği "Altında kalasın onun" şeklindeki bedduanın ardından Aziz, satın aldığı kamyonun altında kaldı. Freni boşalan kamyonun üzerine gelmesiyle ağır yaralanan Aziz kurtarılamadı. 5. bölüm fragmanında da karakterin kazadan sağ çıkamadığı açıkça görüldü.
Centilmen, babadan oğula aktarılarak büyüyen Altınkıranlar şirketinin merkezindeki aile ilişkilerini ve güç mücadelesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde yıllar sonra cemiyet hayatından uzak yaşayan torunu Arif'i bulan Süreyya Altınkıran bulunuyor.
Vahide Perçin'in canlandırdığı Süreyya, torunu Arif'i kendi dünyasına dahil etmeye çalışırken Altınkıran ailesindeki dengeler değişmeye başlıyor. Arif'in aileye dönüşüyle birlikte şirket, miras ve güç ilişkileri üzerinden yeni çatışmalar ortaya çıkıyor. Erhan karakteri de Melike ile olan ilişkisi üzerinden bu aile hikâyesinin önemli parçalarından biri olacak.
MF Yapım imzalı Centilmen'in oyuncu kadrosunda deneyimli isimlerin yanı sıra son dönemde dikkat çeken genç oyuncular da bulunuyor. Dizinin başrollerinde Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen yer alıyor.
Centilmen dizisinin açıklanan oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:
Centilmen'de Asir Gündoğdu'nun canlandıracağı Erhan, Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı olarak aileye dahil olacak. Melike karakterinin oyuncusu henüz açıklanmadığı için Erhan'ın hikâyedeki konumu ve ilişkilerinin nasıl şekilleneceği yeni bölümlerde ortaya çıkacak.