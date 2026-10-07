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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:12

Türk yapımı Centilmen dizisi oyuncuları: Haysiyet'in Aziz'i de geldi

Haysiyet dizisinde Aziz Karlıova karakteriyle izleyici karşısına çıkan Asir Gündoğdu, dizideki vedasının ardından yeni projesini buldu. Gündoğdu, NOW ekranlarında yayınlanması planlanan MF Yapım imzalı Centilmen dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncu, yapımda Arif Altınkıran'ın ablası Melike'nin nişanlısı Erhan karakterini canlandıracak.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Türk yapımı Centilmen dizisi oyuncuları: Haysiyet'in Aziz'i de geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:12

dizisinde canlandırdığı Aziz Karlıova karakterinin kamyon kazasında hayatını kaybetmesiyle projeden ayrılan Asir Gündoğdu, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Centilmen'in güçlü oyuncu kadrosuna dahil olan Gündoğdu'nun canlandıracağı Erhan karakteri, Altınkıran ailesinin hikâyesine yeni bir bağlantı getirecek.

ASİR GÜNDOĞDU CENTİLMEN DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Haysiyet'te Aziz Karlıova karakterine hayat veren Asir Gündoğdu, Centilmen dizisinde Erhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Erhan, Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Arif Altınkıran'ın ablası Melike'nin nişanlısı olarak hikâyeye dahil olacak.

Gündoğdu'nun yeni projesi, Haysiyet'teki karakterinin hikâyesinin sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde netleşti. Oyuncunun Centilmen kadrosuna katılmasıyla birlikte yapımın oyuncu kadrosu da genişledi. Melike karakterini kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

HAYSİYET'İN AZİZ'İ NASIL ÖLDÜ?

Asir Gündoğdu'nun Haysiyet dizisindeki Aziz Karlıova karakterinin hikâyesi 4. bölümün finalinde sona erdi. Aziz, Simay'dan gizlice aldığı parayla kendisine bir kamyon satın aldı. Kamyonun ortaya çıkmasının ardından babası Sadık ile arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Sadık'ın öfkeyle oğluna söylediği "Altında kalasın onun" şeklindeki bedduanın ardından Aziz, satın aldığı kamyonun altında kaldı. Freni boşalan kamyonun üzerine gelmesiyle ağır yaralanan Aziz kurtarılamadı. 5. bölüm fragmanında da karakterin kazadan sağ çıkamadığı açıkça görüldü.

CENTİLMEN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Centilmen, babadan oğula aktarılarak büyüyen Altınkıranlar şirketinin merkezindeki aile ilişkilerini ve güç mücadelesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde yıllar sonra cemiyet hayatından uzak yaşayan torunu Arif'i bulan Süreyya Altınkıran bulunuyor.

Vahide Perçin'in canlandırdığı Süreyya, torunu Arif'i kendi dünyasına dahil etmeye çalışırken Altınkıran ailesindeki dengeler değişmeye başlıyor. Arif'in aileye dönüşüyle birlikte şirket, miras ve güç ilişkileri üzerinden yeni çatışmalar ortaya çıkıyor. Erhan karakteri de Melike ile olan ilişkisi üzerinden bu aile hikâyesinin önemli parçalarından biri olacak.

CENTİLMEN DİZİSİNİN OYUNCULARI

MF Yapım imzalı Centilmen'in oyuncu kadrosunda deneyimli isimlerin yanı sıra son dönemde dikkat çeken genç oyuncular da bulunuyor. Dizinin başrollerinde Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen yer alıyor.

Centilmen dizisinin açıklanan oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

  • Vahide Perçin: Süreyya Altınkıran
  • Kaan Miraç Sezen: Arif Altınkıran
  • Asir Gündoğdu: Erhan
  • İlsu Demirci: Ece
  • Timur Acar: Tayfun Altınkıran
  • Selen Öztürk: İclal
  • Ulvi Kahyaoğlu: Serdar Altınkıran
  • Yasemin Baştan: Zehra
  • Menderes Samancılar: Köksal

Centilmen'de Asir Gündoğdu'nun canlandıracağı Erhan, Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı olarak aileye dahil olacak. Melike karakterinin oyuncusu henüz açıklanmadığı için Erhan'ın hikâyedeki konumu ve ilişkilerinin nasıl şekilleneceği yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

ETİKETLER
#asir gündoğdu
#haysiyet
#Centilmen
#Aziz Karlıova
#Erhan
#Medya
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