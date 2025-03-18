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 | Ömer Faruk Dogan

Turkcell'den huzurevlerine dijital dönüşüm: 20. Dijital Bahar Odası açıldı

Turkcell'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar Projesi kapsamında, 20'nci teknoloji odası Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Son 4 yılda, farklı illerdeki huzurevlerinde teknoloji donanımlı Dijital Bahar Odaları kurduk. Bugün de Gaziantep'te, 20'nci Dijital Bahar Odası'nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknolojiyi huzurevlerine taşıdığımız ve Dijital Okuryazarlık eğitimleri verdiğimiz bu projeyle, büyüklerimizin bilgiye erişimini ve dijital dünyaya katılımlarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 17:02

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde yürüttüğü Dijital Bahar Projesi'nin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını hedefleyen proje kapsamında, Gaziantep'te açılışı yapılan teknoloji salonu, şimdiye kadar hizmete açılan 20'nci Dijital Bahar Odası olma özelliğini taşıyor.

2021'DEN BU YANA 20 HUZUREVİ'NDE DİJİTAL BAHAR ODASI

Açılış töreninin ardından, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2021 yılında başlayan projenin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Teknolojinin fırsat eşitleyici gücü olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda 7'den 70'e herkesin bilgiye erişimde eşit imkanlara sahip olmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projelerimiz aralıksız devam ediyor. Huzurevlerinde, teknoloji donanımlı dinlenme ve deneyim alanları oluşturduğumuz Dijital Bahar Projemiz kapsamında, 20'nci odamızı Gaziantep'te kurduk. Büyüklerimizin teknolojiyle olan ilişkilerini güçlendirerek, onların dijital dünyanın imkanlarından faydalanmalarını önemsiyoruz. Dijital Bahar Odalarının olduğu huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz yeni beceriler kazanarak dijital dünyada daha aktif olabiliyor. E-devlet ve e-nabız üzerinden işlemlerini yapabiliyor, dijital oyunlar oynayabiliyor, görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, VR deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca odalara, televizyon ve müzik donanımları da ekleniyor. Gaziantep'teki yeni Dijital Bahar Odamızın burada yaşayan büyüklerimize hayırlı olmasını diliyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"TURKCELL DİJİTAL BAHAR İLE ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Proje çatısı altında "Turkcell Dijital Bahar ile öğrenmenin yaşı yok" parolası ile dijital okuryazarlık eğitimi de verildiğini belirten Dr. Ali Taha Koç, "Bu eğitimlerimizde dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-devlet uygulamaları, güvenli sosyal medya, internet ve e-posta kullanımı, bilgisayar ve cihaz kullanımı, dijital imza, dijital bankacılık işlemleri hakkında bilgiler veriliyor. Bu sayede büyüklerimizin online dünyayı daha kolay ve güvenli şekilde deneyimlemelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARABA YARIŞI SİMÜLASYONU BÜYÜK FİNALİ İSTANBUL'DA

Turkcell'in bu yıl proje kapsamında, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'na özel olarak kurgulanan ‘Dijital Bahar Büyük Yarış' etkinliği hakkında da bilgi veren Dr. Ali Taha Koç, "Büyüklerimizin dijital yetkinliklerini eğlenceli bir ortamda pekiştirmelerini sağlamak amacıyla, araba yarışı simülatörlerinde keyifli zaman geçirebildikleri ‘Dijital Bahar Büyük Yarış' etkinliği düzenliyoruz. Farklı şehirlerdeki huzurevlerinde yaşayan büyüklerimiz bu yarışmaya katıldı ve yarıştı. Parkuru en kısa sürede tamamlayan 5 büyüğümüzle 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda önce İstanbul turu yapacağız. Ardından da onları Genel Müdürlükte ağırlayarak final yarışını düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

SON 10 YILDA SOSYAL FAYDA PROJELERİNE 12 MİLYAR TL'DEN FAZLA YATIRIM

Son 10 yılda sosyal fayda projelerine 12 milyar TL'den fazla destek sağladıklarını ifade eden Dr. Ali Taha Koç, "Her zaman Türkiye'nin Turkcell'i diyoruz, çünkü Turkcell'in işinin sadece teknoloji üretmek, haberleşmeyi sağlamak olmadığını biliyoruz. Hayatın her alanındayız. 30 yılı aşkın süredir, milyonları birbirine bağlayan ve dijital yollar açan bir marka olduk. Eğitimden çevreye, sanattan spora kadar çok geniş bir yelpazede sosyal fayda projelerine imza atıyoruz. Sağladığımız değeri büyütmeye, insanımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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