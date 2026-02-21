Türküler Almanya da tarih yazdı! Sarı Zarflar ve Kurtuluş ödüllerle dönüyor

Kategoriler
Almanya’nın kültür başkenti Berlin’de gerçekleştirilen 76. Berlin Film Festivali (Berlinale), Türk sineması adına unutulmaz bir başarıya sahne oldu. İlker Çatak imzalı “Sarı Zarflar (Yellow Letters)”, festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı’yı kazanarak uluslararası basında geniş yer buldu. Gecenin bir diğer gurur kaynağı ise Emin Alper oldu. Yönetmenin “Kurtuluş” filmi, Gümüş Ayı – Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi olarak dikkat çekti. Çifte ödül başarısı, Türk sinemasının Avrupa’daki yükselişini perçinlerken, Berlinale tarihinde güçlü bir iz bıraktı.
Berlinale olarak bilinen 76'ncı Uluslararası Berlin Film Festivali'nde bünyesinde yarışan filmler arasında Türk yapımlarda yer alıyordu. Berlin Film Festivali’nde Altın ve Gümüş Ayı ödülleri sahiplerini buldu. Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli Alman yönetmen İlker Çatak'ın imzasını taşıyan Sarı Zarflar adlı filmi Altın Ayı ödülünü kazanarak geceye damgasını vurdu.
Başrollerini Özgü Namal ile Tansu Biçer'in oynadığı Sarı Zarflar, Türkiye'deki siyasi baskılar nedeniyle işlerini, evlerini, dostlarını ve hatta aralarındaki sevgiyi kaybeden bir tiyatro oyuncusu Derya ile tiyatro yazarı Aziz'in hikayesini anlatıyor.
Jüri başkanlığını üstlenen Alman yönetmen Wim Wenders'ın yaptığı festivalde, en iyi ikinci film ödülünü ise Türk yönetmen imzası taşıyan Kurtuluş filmi oldu. Jüri Büyük Ödülü Emin Alper'in yönetmenliğini yaptığı Kurtuluş adlı film layık görüldü.
Gerçek olaylardan esinlenilen Kurtuluş filmi Batman ve Mardin'de çekildi. Kurtuluş filminin başrollerinde Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan oynuyor. Kurtuluş filminin konusu ise, teröristlere karşı koruculuk yapan Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki kan davasını ve yaşanan husumeti anlatıyor.